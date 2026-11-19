토론하다 보면 의견이 엇갈릴 수도 있지만 이 정도면 싸움판이라고 해야겠는데요.



한 TV토론 프로그램에서 황당한 일이 벌어졌습니다.



아르메니아 공영방송의 한 토론 프로그램입니다.



출연자 두 명이 서로를 향해 거친 말을 쏟아내기 시작하는데요.



정치 현안을 놓고 의견이 엇갈리면서 갈등이 불거진 겁니다.



상대방의 과거 정치적 행적까지 거론하며 인신공격성 발언을 주고받더니, 급기야 한 출연자가 자리에서 벌떡 일어나 상대방을 향해 주먹을 휘두르는데요.



마구 뒤엉켜 발길질까지 하는 두 사람을 주변 출연자와 제작진이 달려들어 겨우 싸움을 말렸습니다.



이날 방송은 사전 녹화된 프로그램이었지만 방송사 측은 이 황당한 난투극 장면을 편집 없이 그대로 내보냈다고 하네요.



(화면출처 : X @cradleturkiye, @kumarsubodh_)