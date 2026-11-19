한 등산객이 정말 보기 힘든 귀한 손님을 마주했단 소식인데요. 어떤 손님인지 궁금하네요.



네, 바로 멸종위기 야생생물 1급인 토종 붉은여우입니다.



지난 15일 소백산국립공원에서 등산하던 A 씨는 어의곡 삼거리에서 여우를 마주쳤는데요.



공개된 영상을 보면 수풀 사이에 앉아 있던 여우 한 마리가 잠시 카메라 쪽을 바라보다가 이내 산속으로 사라집니다.



여우의 목에는 이동 경로를 확인하기 위한 위치추적장치도 달려 있었습니다.



소백산국립공원은 지난 2012년부터 토종 여우 복원 사업을 진행하고 있는데요.



지난 8월 기준 소백산 일대에는 약 70마리의 여우가 서식하는 것으로 추정되고 있으며 영상 속 여우는 지난해 방사된 개체로 추정되고 있습니다.



영상을 본 누리꾼들은 "야생 여우를 직접 보다니 대박이다", "좋은 기운을 받은 것 같다"라며 신기하다는 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 인스타그램 @yoon_seul486)