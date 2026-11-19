실수로 택시비를 4만 5천 원이나 더 내고 내린 손님이 있었는데, 택시기사가 먼저 연락해 왔다고요?



네, 한 온라인 커뮤니티에 올라온 사연인데요.



작성자 A 씨는 아내가 택시 요금 7천 원을 5만 2천 원으로 잘못 냈다고 글을 시작했습니다.



5천 원권을 낸다는 것이 실수로 5만 원권을 건넨 뒤 2천 원까지 더 낸 건데요.



본인은 이 사실을 모르고 집으로 돌아왔는데 그날 밤 10시쯤 낯선 번호로 전화가 걸려 왔습니다.



전화를 건 사람은 바로 택시기사로, 자초지종을 설명한 뒤 계좌번호를 받아 실제 요금을 제외한 4만 5천 원을 돌려줬습니다.



이후 작성자는 고마운 마음에 통닭 쿠폰을 보냈지만 기사는 "당연히 할 일을 한 것"이라며 끝까지 선물을 사양했다고 합니다.



누리꾼들은 "이런 분이 참 귀한 세상이다", "마음이 따뜻해진다"라며 훈훈하다는 반응들을 보였습니다.



(화면출처 : 스레드 @deepsea919)