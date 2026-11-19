AI 부정행위 때문에 우리나라가 내내 시끄러운데, 중국의 한 커닝 업체가 이용자들에게 비밀을 지켜줄 테니 많은 돈을 요구하고 있단 보도까지 나왔죠?



네, 세무사 시험 수석 합격자의 부정행위를 자신들이 도왔다고 홍보해 온 중국의 한 커닝 업체인데요.



해당 업체는 이용자들에게 "최근 언론에 크게 보도돼 기밀 유지 명목으로 5이더리움을 요구한다"라는 공지를 올렸습니다.



우리 돈 약 1천200만 원에 달하는 금액인데요.



이 업체는 또, 개별 채팅방을 통해 이용 시간과 위치, 장비 수령 장소 등 이용자의 정보를 모두 수집했다고 주장한 것으로 알려졌습니다.



다만 업체는 이후 공식 채널을 통해 해당 개별 메시지는 자신들과 무관하다는 취지의 공지를 냈는데, 실제 누가 이런 요구를 했는지는 확인되지 않았습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)