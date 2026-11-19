오늘(19일) 드디어 수능날이죠. 수능 하루 전까지 새로운 대책들이 갑작스럽게 추가되자 수험생 카페는 온갖 질문이 쏟아졌다고요?



네, 수능을 하루 앞뒀던 어제, 수험생들이 모인 온라인 커뮤니티에는 때아닌 '연필' 관련 질문이 쏟아졌습니다.



AI 부정행위를 막기 위해 정부가 시험장에 가져갈 수 있는 필기구를 '흑색 연필'로 제한했기 때문인데요.



당초 컴퓨터용 사인펜과 수정테이프, 지우개, 샤프심, 흑색 연필 등을 개인적으로 가져갈 수 있었는데 흑색 연필만 직접 가져갈 수 있고 나머지는 시험장에서 제공받게 됩니다.



시험 하루 전 갑작스럽게 바뀐 규정에 온라인에는 "연필 여러 개 가져가도 되나", "4B 연필도 되느냐", "연필 끝에 달린 지우개는 괜찮으냐" 등의 질문이 쏟아졌는데요.



지우개나 수정테이프 등에 초소형 카메라를 숨기는 부정행위를 막기 위한 거라는 취지에는 공감하면서도 "연필에는 카메라를 달 수 없는 거냐"라며 반문하기도 했습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)