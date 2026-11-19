<앵커>



목요일 친절한 경제 한지연 기자 나와 있습니다. 한 기자, 올해 김장 비용이 나왔다고요?



<기자>



4인 가족 기준으로 전통시장에서 재료를 사서 담글 경우에 김장 비용이 약 34만 원으로 지난해보다 7.6% 싸졌습니다.



김장 한창이시죠?



몇 포기할지 돈은 얼마나 들지 계산기 두드리게 되는데요.



이번 조사는 전국 6대 도시에서 김장 재료 15가지 값을 따져본 건데, 올해 효자는 배추입니다.



지난해보다 3분의 1 가까이 싸졌는데, 가을배추 농사가 잘돼서 시장에 많이 풀린 덕입니다.



배추 도맷값이 10월 한 달 새 반 토막이 났을 정도고요.



쪽파는 작년보다 값이 절반도 넘게 빠졌습니다.



그런데 다 내린 건 아닙니다.



새우젓은 30% 넘게 올랐고, 굴과 천일염도 비싸졌습니다.



깐 마늘도 10% 넘게 올랐는데, 저장해 둔 물량도, 수입도 줄어서입니다.



그나마 다행인 건, 김장비의 30%나 차지하는 고춧가루 값이 작년이랑 거의 같다는 겁니다.



어디서 사느냐도 중요하겠죠.



같은 재료를 대형마트에서 사면 8만 5천 원 정도 더 들어서, 전통시장이 20% 저렴한 셈이고요.



지역별로는 인천이 가장 비싸고, 광주가 가장 쌌습니다.



김장비가 재작년에 정점을 찍고 2년 연속 내린 건데, 10년 전과 비교하면 3분의 1 넘게 비쌉니다.



<앵커>



그럼 김치를 직접 사서 먹는 건 어떤가요?



<기자>



같은 양을 다 만든 김치로 사면 이 완제품 김치가 77만 원이 넘어서 직접 김장 담글 때보다 2.3배가 듭니다.



여기서 같은 양은 포기김치 58kg에 깍두기, 총각김치까지 4인 가족 몫이고요.



완제품값은 대형마트와 온라인몰에서 파는 여러 브랜드 값을 평균 낸 겁니다.



직접 담그는 쪽은 재룟값만 따져서 품은 빠져 있습니다.



배추 한 포기 기준으로 나눠보면 직접 담그면 2만 1천 원꼴이고, 사 먹으면 4만 8천 원꼴입니다.



중간 길도 있습니다.



김장에서 제일 힘든 게 배추 절이는 일이잖아요.



절임 배추에 절임 총각무까지 사서 하면 4만 5천 원 정도가 더 드는데요.



직접 김장하는 집 절반 가까이가 절임 배추를 씁니다.



그래도 아예 사 먹는 집이 점점 늘고 있습니다.



농촌경제연구원 조사로는 올해 김치를 사 먹겠다는 집이 41.4%로, 지난해보다 5%포인트 넘게 늘었는데요.



이유 1위가 필요한 만큼만 살 수 있어서였고, 번거로워서가 그다음이었습니다.



또 사 먹는 집 열에 여섯은 온라인으로 삽니다.



반대로 직접 담그는 집은 가족 입맛에 맞출 수 있고, 재료를 믿을 수 있다는 걸 이유로 꼽았습니다.



김장을 줄이겠다는 집도 첫째 이유가 집에서 김치를 덜 먹어서였는데요.



김치를 조금씩 드시는 집이라면, 필요한 만큼 사 먹는 쪽도 따져볼 만하겠습니다.



<앵커>



다른 집들은 김장 언제 하나 궁금하신 분들도 있을 것 같은데 언제 하는 게 가장 좋을까요?



<기자>



10집 중 7집이 11월 중순에서 12월 초에 김장을 담그는데요.



하지만 미뤄도 재룟값 하락은 내려간다고는 보기는 어렵겠습니다.



지역마다 좀 다른데요.



서울, 경기, 강원, 충청은 11월 중순, 영남은 하순, 호남과 제주는 12월 초에 많이 담급니다.



12월 중순이면 대부분 마무리될 걸로 보입니다.



그러면 좀 기다리면 싸지지 않을까 싶으시죠.



물가협회가 최근 5년 값을 비교해 봤더니, 배추는 3년 전까지만 해도 12월 초가 더 쌌지만, 재작년과 작년에는 11월 초보다 12월 초에 배추, 무, 대파가 다 올랐고, 무는 40% 안팎씩 뛰었습니다.



올해도 조사해 보니 배추 도맷값이 11월 초보다 높아졌습니다.



할인 날짜도 챙기셔야 하는데요.



일부 대형마트 김장 행사는 어제로 끝났지만, 아직 기회는 있습니다.



정부가 20%를 대고 업체가 할인을 더 얹어서 대형마트부터 동네 마트, 온라인몰까지 4천여 곳에서 다음 달 2일까지 최대 40% 깎아줍니다.



배추, 무, 고춧가루와 수육용 돼지고기가 포함되는데, 할인 폭은 매장마다 다르고요.



새우젓, 굴, 천일염 같은 수산물은 이달 29일까지 최대 50% 할인하는데, 참여 매장은 '대한민국 수산대전 누리집'에서 확인하시면 됩니다.



하나로마트는 25일까지 배추와 무를, 11번가는 22일까지 고춧가루와 완제품 김치를 할인하고, G마켓은 오늘(19일)부터 해남 절임 배추와 양념을 20% 싸게 팝니다.



끝나는 날짜랑 조건 잘 챙기셔서 알뜰하게 담그시기 바랍니다.