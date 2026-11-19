첫 번째 알찬 뉴스는 '쯔쯔가무시 폭증'입니다.



산행이나 캠핑 다녀오고 열이 나거나 온몸이 쑤신다면 쯔쯔가무시증 한번 의심해 보셔야겠습니다.



질병관리청에 따르면 최근 5년간 매년 쯔쯔가무시증 신고 환자의 절반 이상이 11월에 폭증한 것으로 나타났거든요.



쯔쯔가무시증 들어보셨죠.



병원균에 감염된 털진드기 유충에 물려서 발생합니다.



초기 증상은 감기 몸살과 비슷하고요.



물린 자리에 이렇게 검은 딱지가 생기기도 합니다.



치료가 늦어진다면 폐렴이나 급성 심부전 등 합병증이 생길 수도 있습니다.



예방법도 알려드릴게요.



우선 야외 활동을 할 때는 긴소매 옷과 긴바지를 착용하는 편이 좋고요.



귀가하면 옷을 세탁하고 샤워도 하는 편이 좋습니다.



또, 야외 활동 후 열흘 이내에 발열, 발진이 나타나면 즉시 의료기관에 찾아가야 한다는 것도 기억해 보시죠.