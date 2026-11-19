최근 버스 요금 현금으로 안 받는 경우들 많잖아요.



한 할아버지가 이런 버스에 탔다가 곤란한 상황을 겪었다는데요.



이때 한 승객이 할아버지를 도왔다는 훈훈한 사연 전해드리겠습니다.



지난 17일 대구 버스에서 목격한 일을 한 누리꾼이 SNS에 올린 겁니다.



글쓴이는 '요즘 버스비를 결제할 때 현금은 안 되느냐'라면서 '교통카드가 없던 할아버지 한 분이 현금을 내밀었지만 기사님이 안 된다고 하셨다'라면서 당시의 상황을 설명했습니다.



그래서 할아버지가 내리려고 했고 본인이 대신 요금을 낼까 하고 자리에서 일어났는데 그때 앞자리에 앉아 있던 할머니 한 분이 '제가 찍어드릴게요' 하고 버스비를 대신 내주셨다면서 당시의 상황을 전했습니다.



이 사연을 접한 누리꾼들은 '작은 배려 하나에 큰 감동을 받았다'라는 반응을 보였는데요.



현금 없는 버스 정책을 우려하는 댓글도 많이 달렸습니다.



카드나 모바일 페이를 안 쓰는 어르신들도 많잖아요.



요즘 모든 게 너무 빨리 바뀌어서 어르신들은 좀 적응하기 어려우실 것 같다는 생각도 듭니다.



(화면출처 : 스레드 jinny.silver)