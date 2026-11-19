아파트 사시는 분들 이번 소식 많이 공감하실 텐데요.



아파트에서 일부 입주민들이 주차선을 침범해서 차를 세우는 바람에 많은 주차 공간이 사실상 무용지물이 되고 있다는 지적입니다.



경기 동탄의 한 아파트에 거주하고 있다는 한 누리꾼이 어제(18일) SNS에 글과 함께 사진을 올렸거든요.



공개된 사진들을 보면 주차 공간 3칸 중에서 양옆에 세워진 차들이 주차선을 침범했습니다.



이렇게 되면 가운데 주차 공간은 비어 있지만 사실상 다른 차가 주차하기는 좀 어려운 상황이 되는 거죠.



글쓴이는 '세대당 주차 공간은 2대를 넘지만 주차면이 실제로 부족하다'라며 '지난번에 세어보니 주차를 엉망으로 해서 사용하지 못하는 주차 공간이 지하 2층에서만 99면에 달했다'라고 토로했습니다.



이 사진을 보고 누리꾼들은 다른 입주민을 배려하지 않은 주차 행태를 비판하고 또 적극적인 관리가 필요하다고 지적했는데요.



배려가 중요할 것 같습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)