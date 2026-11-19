지난 12일부터 해외에서 처방받은 비만치료제를 국내로 가져오는 것이 허용됐습니다.



다만 국내보다 싸다고 사재기했다가는 낭패를 볼 수 있다는 소식입니다.



일본과 중국 등에서 비만치료제를 처방받는 것이 국내보다 저렴하다고 알려지면서 원정 처방 사례가 늘어날 수 있다는 우려가 나오고 있는데요.



이에 식약처는 6병 또는 3개월 복용량이라는 기준을 초과하거나 반복 반입하는 경우 관련 법령에 따라 통관이 보류될 수 있다고 설명하고 있습니다.



특히 관세청은 출입국 빈도와 최근 검사 이력, 해외 결제 이력 등을 종합적으로 살펴 반복 반입 여부를 판단할 예정입니다.



불법 재판매에 대한 단속도 강화합니다.



식약처는 온라인 등을 중심으로 해외에서 가져온 의약품의 불법 유통을 집중 단속하고 불법 행위가 확인된다면 식약처 특별사법경찰 등을 활용해 엄격 처벌할 방침이라고 밝혔습니다.