공항에서 연예인 과잉 경호 논란이 몇 번 반복이 됐었죠.



어제(18일) 인천공항에서 아이돌 그룹의 매니저로 추정되는 한 남성이 여성 팬을 강하게 밀치는 영상이 논란이 되고 있습니다.



영상 먼저 보실까요.



어제 인천공항 제2여객터미널입니다.



아이돌 그룹 라이즈가 미국으로 출국하기 위해서 이동하는 모습인데요, 수많은 인파로 혼잡해 보이는 상황입니다.



이때 모자와 마스크를 쓴 여성이 휴대전화를 들이밀고 있습니다.



그런데 누군가 이렇게 여성의 팔을 강하게 밀치는 장면이 잡혔습니다.



여성은 중심을 잃고 휘청거리다가 공항 시설물에 강하게 부딪혔다고 전해집니다.



이 남성은 매니저로 추정됩니다.



영상이 SNS에서 확산하면서 공항 내 연예인 과잉 경호 논란이 다시 불거졌습니다.



다만 한편에서는 지나친 팬심을 지적하며 갑론을박이 벌어지고 있습니다.



인천공항공사 측에서는 반복되는 연예인 과잉 경고 논란을 피하기 위해 경호업체로부터 공항 이용 계획서를 사전에 받는 등 대책을 마련했지만, 실질적 제재 근거는 없어서 인파 관리에 어려움을 겪고 있습니다.



(화면출처 : 유튜브 sssupergaga)