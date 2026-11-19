<앵커>



'만년 꼴찌'였던 프로농구 삼성이 LG를 꺾고 단독 선두를 수성하며 휴식기에 돌입했습니다. 올 시즌 15경기를 치르는 동안 연패는 없었습니다.



홍석준 기자입니다.



<기자>



LG를 상대로 리드를 이어가던 삼성은 4점 차까지 쫓긴 3쿼터 중반 한호빈의 외곽포로 다시 불을 뿜기 시작했습니다.



구탕이 가로채기에 이은 맥컬러의 강력한 덩크슛을 도왔고, 이번에는 자신이 직접 리버스 덩크를 터뜨리며 홈구장을 열광시켰습니다.



여기에 이관희까지 가세해 4쿼터에만 9점을 몰아치더니 한호빈이 다시 장거리 3점슛을 꽂아 승부의 추를 기울였습니다.



경기 막판 LG 굿윈이 쓰러져 있는 삼성 선수 위로 지나가 퇴장을 당하면서 분위기마저 가져온 삼성은 4명의 선수가 두 자릿수 득점을 올리며 결국 94대 88로 LG를 제압했습니다.



올 시즌 15경기에서 12승 3패를 기록하는 동안 연패를 당하지 않는 경기력으로 국가대표팀 소집에 따른 휴식기를 앞두고 단독 선두를 확정했습니다.



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남자 배구 삼성화재는 아라우조가 무릎 부상으로 빠진 우리카드 공략에 성공했습니다.



듀스 접전 속에서 3연속 득점으로 1세트를 가져온 뒤, 내리 두 세트를 손쉽게 따내며 셧아웃 승리를 챙겼습니다.



삼성화재는 2연승을 달리며 3위로 올라섰고, 개막 3연승을 달렸던 우리카드는 아라우조 공백 속에 2연패를 당했습니다.



여자부 현대건설은 양 팀 최다 24득점을 올린 조던과 13득점으로 힘을 보탠 베테랑 배유나의 활약 속에 SOOP을 3대 1로 물리치고 마침내 시즌 첫 승을 신고했습니다.



신생팀 SOOP은 개막 5연패 수렁에 빠졌습니다.



(영상편집 : 박정삼)