뉴욕 증시 3대 지수가 혼조 마감했습니다.



다우 지수가 1% 하락한 반면, 나스닥은 0.4%대 올랐고 S&P500은 5일 연속 약세를 이어갔습니다.



업종별로는 엇갈린 흐름이 이어졌는데요.



에너지와 소재가 2% 빠졌고 유통주 강세에 힘입어 경기 소비재는 1% 이상 올랐습니다.



10월 FOMC 의사록에서는 물가 안정을 위한 추가 긴축 필요성이 강조됐습니다.



일부 연준 인사들이 향후 경제 지표에 따라 금리 인상폭을 확대할 가능성도 열어두면서 투자자들의 경계감이 커졌습니다.



연준의 긴축 기조가 재확인되자 장 초반 엔비디아의 호실적에 상승하던 S&P 500 지수는 하락 전환했고 금리에 민감한 업종을 중심으로 매도세가 이어졌습니다.



국제 유가도 미국의 원유 재고 증가에 따른 공급 부담으로 하락했습니다.



서부 텍사스산 원유 WTI는 전장보다 3.2% 내린 배럴당 $83.26에 마감했습니다.



한편 AI 기업 엔트로픽은 나스닥 상장을 앞두고 기업 공개의 공모가가 기존 희망 범위를 웃도는 주당 $83로 확정됐다는 보도가 나왔습니다.



역대 최대 규모의 기업 공개가 예상되면서 시장에 관심이 집중되고 있습니다.



다음은 미 선물 시장을 살펴보겠습니다.



뉴욕 경시가 혼조세로 마감한 가운데 시장은 연준의 향후 금리 경로와 AI 관련주의 움직임을 주시하고 있습니다.



이 주가 지수 선물도 혼조세로 마감했습니다.



다우 선물은 550포인트가량 빠지면서 50,200선에서 거래를 마쳤고요.



나스닥 100 선물은 100포인트가량 올랐습니다.



27,100선에서 움직였습니다.



S&P 500 선물은 소폭 빠지면서 7,300선을 기록했고 중소형주 중심의 러셀 2,000 선물은 11포인트 오르면서 2,700선에서 움직였습니다.



미국 금리 10년 선물은 5.066%를 나타냈습니다.



연준의 금리 인하 시점에 대한 불확실성과 경기 전망을 둘러싼 경계감 속에 채권시장의 움직임에도 관심이 쏠리고 있습니다.



원자재 선물 시장도 살펴보겠습니다.



국제 유가는 미국의 원유 재고 증가에 따른 공급 부담으로 하락 압력을 받았는데요.



원유 선물은 배럴당 $82 선에서 거래됐습니다.



마지막으로 미 주식 선물 주 종목별 흐름입니다.



엔비디아가 전일 호실적 속에서도 젠슨황 전 CEO의 복귀 계획이 없다는 이사회의 입장이 확인되며 정규장에서 약세로 마감한 가운데 엔비디아 선물은 약 3.7%대 하락했습니다.