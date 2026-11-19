1. '흑색 연필'만 반입…위급재난문자 '불시' 발송



AI 부정행위 우려 속에 오늘(19일) 전국 55만 명의 수험생들이 일제히 대학수학능력시험을 치릅니다. 정부는 개인 필기구를 흑색 연필로 제한하고 위급 재난문자를 불시에 추가 발송하기로 했습니다.



2. 6년 만에 수능 '한파'…곳곳 비나 눈



6년 만에 수능 한파가 찾아왔습니다. 아침 기온이 영하로 떨어지고 일부 지역에서는 비나 눈 소식이 있는데 특히 전북 남부는 최고 8cm의 많은 눈이 예상됩니다.



3. 오늘 사상 첫 미·중·러 3자 정상회담



오늘 사상 첫 미·중·러 정상회담이 중국 선전에서 열립니다. 핵무기 감축, 이란과 우크라이나 전쟁 등에 대한 논의가 이뤄질 전망인데 한반도 의제도 다뤄질지 주목됩니다.



4. 한덕수 대법원 선고…'내란' 여부 첫 판단



오늘 오후 4시 한덕수 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의 사건에 대한 대법원판결이 나옵니다. 12.3 비상계엄이 내란인지에 대한 대법원의 첫 판단인데 오늘 선고는 생중계될 예정입니다.