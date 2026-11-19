수능일인 오늘(19일) 대부분 지역의 아침 기온 영하권으로 뚝 떨어지겠습니다.



특히 어제보다 기온이 10도가량 급감할 것으로 보이는 강원 산지를 비롯한 일부 동쪽 지역에는 한파주의보도 내려졌는데요.



오늘 태백의 아침 기온이 영하 7도, 서울도 영하 1도에 찬 바람이 강하게 불어 체감온도는 실제 기온보다 낮겠습니다.



오늘 서쪽 지역에는 비나 눈 예보도 나와 있습니다.



비로 내릴 경우에는 양이 크게 많지는 않겠지만 눈이 내린다면 전북 남부 내륙에 최고 8cm의 많은 눈이 내려 쌓이겠습니다.



밤사이 내린 눈, 비가 도로 위에 얼어붙어서 오늘은 도로 위 살얼음에도 주의하셔야겠습니다.



아침 기온 보시면 춘천이 영하 3도, 청주 영하 1도까지 떨어지겠고 낮에도 서울의 최고 기온이 4도에 그치면서 종일 추위가 이어지겠습니다.



이번 주말에는 추위가 절정에 달하겠습니다.



다음 주 월요일에는 기온이 다시 영상권으로 회복하겠습니다.



(남유진 기상캐스터)