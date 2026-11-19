<앵커>



젠슨 황이 엔비디아 CEO로 복귀하고 싶다는 뜻을 밝혔지만 이사회가 거절했습니다. 분기 실적은 시장 예상을 크게 웃돌았고 임시 CEO는 리더십 공백에도 사업은 흔들림 없다고 강조했습니다.



뉴욕에서 김현우 특파원입니다.



<기자>



젠슨 황 전 엔비디아 CEO가 퇴진 닷새 만에 침묵을 깨고 입장을 밝혔습니다.



개인적 삶에서 심각한 실수들을 저지른 것을 인정하고 깊이 후회하고 있다며 만약 이사회가 회사에 이익이 된다고 판단한다면 CEO로 복귀하는 것을 영광으로 여기겠다고 SNS에 적었습니다.



CEO 자리로 돌아가겠다는 뜻을 처음으로 밝힌 건데, 엔비디아 이사회는 젠슨 황의 복귀 가능성에 선을 그었습니다.



[하비 존스/엔비디아 이사회 의장 (컨퍼런스 콜) : 엔비디아 이사회는 만장일치로 젠슨 황의 사임을 수용했고, 젠슨 황을 CEO로 복귀시킬 의향이 없습니다.]



젠슨 황의 퇴진에도 불구하고 엔비디아는 3분기 매출이 1,158억 달러, 우리 돈 약 155조 원으로 직전 분기보다 20%, 1년 전보다는 두 배 넘게 늘었습니다.



또 내년 성장률 전망도 70%에서 75%로 높여 잡았습니다.



실적 발표 직후 시간 외 거래에서 주가는 5% 가까이 올랐습니다.



콜레트 크레스 임시 CEO는 리더십 공백에도 사업은 흔들림이 없다고 강조했습니다.



[콜레트 크레스/엔비디아 임시 CEO (컨퍼런스 콜) : 수요는 빠르게 늘고 있고, 공급도 확대되고 있습니다. 늘어나는 수요를 감당하기 위한 글로벌 공급망 확장은 여전히 최우선 과제입니다.]



다만 칩 살 돈을 대주고 다시 자사 칩을 사게 하던 젠슨 황의 '순환 금융'은 "면밀히 검토하겠다"며 속도 조절을 예고했습니다.



이런 가운데 미 증권거래위원회는 젠슨 황과 앨리스 황 사이 아무 문제가 없다던 올 초 엔비디아의 해명이 허위 공시였는지 조사 중인 것으로 알려졌고, 수출 통제 위반 의혹에 대한 법무부 조사도 진행 중입니다.



젠슨 황은 다음 달 1일 하원 청문회에 나가서 증언할 예정입니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 안여진)