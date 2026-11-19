<앵커>



한중 정상회담에서는 한반도 긴장 완화를 위한 다양한 방안도 논의됐습니다.



특히 오늘(19일) 미중러 정상회담을 앞두고 중국이 북미 회담에 대한 지지 입장을 밝혔는데, 이게 어떤 의미인지 강청완 기자가 전해드립니다.



<기자>



사상 첫 미중러 정상회담을 하루 앞두고 열린 한중 정상회담.



이재명 대통령은 한반도 평화의 중요성을 역설했습니다.



한국은 남북 간 평화 공존을 위해 노력하고 있다며 중국의 건설적 역할을 요청했습니다.



[이재명 대통령 : 한반도의 평화와 안정은 양국의 공동 이익에 해당되는 만큼 함께 노력해서 한반도 평화 공존의 시대를 열어 나가기를 바랍니다.]



이에 대해 시 주석은 최근 북중 관계 동향을 설명하고 북미대화 등 한반도 긴장 완화 노력에 대한 지지를 밝혔다고 청와대는 전했습니다.



여러 관측을 낳았던 지난달 김정은 국무위원장의 단둥 방문과 김성남 노동당 국제담당비서의 방중에 대해 설명한 것으로 보입니다.



[시진핑/중국 국가주석 : 아시아태평양 공동체 건설을 추진하며 지역의 평화와 발전을 하는데 더 큰 기여를 하겠습니다.]



트럼프 미국 대통령이 북미 회담 성사를 위해 중국의 역할을 기대하고 있는 상황에서 시 주석이 직접 북미 대화 지지 입장을 밝힌 것이어서 주목됩니다.



다만 중국 외교부가 공개한 한중 회담 결과 발표에는 한반도 문제나 북미 대화 언급은 포함되지 않았습니다.



이 대통령은 오늘 3박 4일 아세안 APEC 순방 일정을 모두 마무리하고 귀국길에 오릅니다.



(영상취재 : 하륭, 영상편집 : 박선수, 디자인 : 한흥수)