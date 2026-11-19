<앵커>



올해 세무사 시험에서 수석 합격한 한모 씨는 개조한 계산기를 무선 키보드처럼 사용하고 초소형 카메라를 수정테이프에 부착한 것으로 파악됐습니다. 경찰은 한 씨를 출국 금지하고 자택을 압수수색 했습니다.



정지연 기자가 보도합니다.



<기자>



세무사 시험에서 부정행위를 했다고 시인한 수석 합격자 한모 씨에 대한 경찰조사는 13시간에 걸쳐 진행됐습니다.



청사를 나온 한 씨는 다시 고개를 숙였습니다.



[한모 씨/세무사 시험 수석 합격자 : 다시 한번 세무사 시험을 열심히 준비해 오신 모든 수험생 분들과 관계자분들께 깊은 사과드립니다.]



경찰조사에서 한 씨는 범행 동기와 방법 등을 설명했는데, 시험용 계산기를 무선 키보드처럼 개조해 단축 명령어를 입력하는 장치로 사용한 것으로 파악됐습니다.



시험장에 반입 가능한 수정테이프에 초소형 카메라를 부착해 시험 문제를 촬영한 뒤 계산기로 명령어를 입력했다는 겁니다.



촬영된 문제는 휴대전화를 통해 집에 있는 노트북으로 전송됐고, 노트북에 깔린 AI가 푼 답안이 다시 한 씨에게 보내진 뒤 초소형 모니터로 확인한 것으로 파악됐습니다.



한 씨는 이러한 방법을 지난해 12월부터 준비해 약 두 달 만인 지난 2월 장비 개조와 프로그램 코딩을 마친 것으로 조사됐습니다.



경찰은 한 씨를 출국 금지하고 추가 증거 등을 확보하기 위해 어제(18일) 한 씨 자택을 압수수색 했습니다.



경찰은 한 씨가 부정행위를 저질렀던 세무사·회계사 시험의 주관사 관계자 등도 참고인 신분으로 불러 조사했습니다.



경찰은 단독범행이라는 한 씨의 진술과 달리 공범이 있을 가능성이 있다고 보고 사건의 구체적인 발생 경위를 확인할 방침입니다.



(영상취재 : 이무진·양지훈, 영상편집 : 소지혜, 디자인 : 이준호, 영상출처 : 유튜브 '이돈호 변호사')