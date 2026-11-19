<앵커>



정부가 위급 재난 문자를 수능 1교시 시작 전뿐만 아니라 불시에 추가로 보내기로 했습니다. 시험장에 몰래 들여온 스마트폰을 찾기 위해서인데, 시험에 방해가 되는 것은 아닌지 우려가 쏟아졌습니다.



보도에 한성희 기자입니다.



<기자>



"재난문자를 시험 중에도 수시로 발신하는 것을 검토하도록 했다." 그제(17일) 밤 이재명 대통령의 지시 이후 수능을 하루 앞둔 어제 정부가 추가 대책을 내놨습니다.



시험 당일인 오늘 오전 8시 30분 첫 재난문자에 이어 불시에 문자를 추가 발송하겠다는 겁니다.



오늘 경보음은 40데시벨 이상, 10.5초 동안 울립니다.



속삭임보다는 크고 일반 대화보다 작지만 조용한 환경이라면 분명하게 들릴 음량입니다.



숨겨둔 스마트폰을 잡아내겠다는 취지지만 수험생들 사이에서는 시험의 흐름이 끊길 거라는 우려가 쏟아졌습니다.



[윤모 씨/수험생 : 예민한 수험생들은 귀마개를 끼기도 하고, 저도 (시계) 초침 소리도 그렇게 (방해로) 생각도 들고, (그런데) 재난문자가 만약에 울린다 치면은, 피해를 크게 받을 것 같고….]



이 대통령은 감독관의 확인 조치로 방해받은 시간만큼 시험 시간 연장 방안을 검토하라고도 지시했지만 지체된 시간을 누가, 어떻게 계산할 것인지 불분명하고 형평성 문제가 불거질 가능성이 높습니다.



[박남기/광주교대 교육학과 명예교수 : 문제가 딱 생겼는데 '그때부터 정확하게 3분이었다, 우리가 허비된 시간이' 이렇게 나오기가 어렵잖아요. 자칫 잘못하면 많은 혼란이 (발생할 수 있겠네요.)]



일부 위급 재난문자 수신 회피 방법까지 공유되며 실효성 논란도 불거졌습니다.



부정행위 신고에 1억 원 신고 포상금을 주자는 이 대통령 제안에 대해서도 반응은 차갑습니다.



[이혜정/교육과혁신연구소 소장 : 너무나 비교육적이고 반교육적이라고 봅니다. 시험 감독은 당국의 책임이자 의무이지, 그거를 친구, 아이들에게 떠넘기는 구조는 (무책임합니다.)]



부정행위를 막겠다고 세운 대책이지만 오히려 혼란을 키우는 것은 아닌지 우려의 목소리가 나옵니다.



(영상취재 : 이찬수·김한결, 영상편집 : 소지혜, VJ : 신소영)