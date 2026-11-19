<앵커>



오늘(19일) 55만 명의 수험생이 수능시험을 치릅니다. 시험장에 가져갈 수 있는 필기구를 흑색 연필로 제한하는 조치가 추가되면서 막바지까지 혼선이 이어졌습니다.



첫 소식, 정반석 기자가 보도합니다.



<기자>



수험표를 받아 든 고3 선배들에게 후배들의 응원이 쏟아집니다.



수능을 하루 앞두고 열린 예비 소집.



AI 부정행위 여파로 유의사항부터 예년과 달라졌습니다.



[조민진/서울 은평고 교사 : 단추 있는 옷을 웬만하면 입고 가지 말자 그렇게 생각하시면 됩니다.]



어수선한 분위기 속에도 수험생들은 흔들리지 않고 준비한 만큼 보여주겠다며 마음을 다잡습니다.



[서재민/서울 중앙고 3학년 : 평소 하던 대로 수능이라고 별다를 거 없이 생각하고, 긴장하지 않고 루틴 지키면서 원하는 결과 얻어냈으면 좋겠습니다.]



예비 소집이 진행되는 중에도 정부의 새로운 부정행위 방지 지침이 추가됐습니다.



필기구로 위장된 초소형 기기를 막기 위해 컴퓨터용 사인펜과 수정테이프, 지우개, 샤프심을 시험장에서 지급하기로 하고 흑색 연필만 가져올 수 있도록 한 겁니다.



[조민진/서울 은평고 교사 : 지금 긴급 안내가 와서 알려주는 거야. 컴퓨터용 사인펜, 수정테이프, 지우개 다 안 된대. 어? 샤프심도 안 된대. 어, 왜?]



수능 이틀 전 나온 긴급 대책에 이어 마지막까지 준비해야 할 사항이 추가되자 수험생들은 당혹스럽습니다.



[최원혁/서울 은평고 3학년 : 갑자기 당일 날에 알려줘 가지고 준비가 안 된 상태에서 알려주니까 좀 많이 당황스럽고 황당했습니다.]



단추 스티커 부착, 위급 재난문자 같은 정부 대책이 AI 부정행위 방지에 얼마나 효과적일지 알 수 없지만 스스로 노력해 온 자기 자신을 믿을 뿐입니다.



[이헌/수원 수성고 3학년 : 걱정은 되긴 하지만 일단은 신경 안 쓰고 제 것만 열심히 하려고.]



AI 부정행위라는 초유의 변수 속에 치러지는 올해 수능.



55만 수험생은 어수선한 분위기 속에 시험장으로 향하고 있습니다.



(영상취재 : 윤형, 영상편집 : 김경연, 디자인 : 박천웅)