▲ 신한은행 노구치

여자프로농구 인천 신한은행이 박지수가 돌아온 디펜딩 챔피언 청주 KB를 접전 끝에 물리쳤습니다.신한은행은 18일 인천 도원체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 정규시즌 홈 경기에서 KB에 62-61로 이겼습니다.2연승을 달린 신한은행은 용인 삼성생명과 공동 1위(4승 1패)로 올라섰습니다.지난 시즌 우승팀 KB는 3연패에 빠지며 부천 하나은행과 공동 5위(1승 4패)로 내려앉았습니다.KB는 '대들보' 박지수가 부상에서 복귀하고서 치른 두 경기에서 모두 패했습니다.KB는 경기 시작과 함께 나윤정의 연속 3점과 자유투 2득점으로 8-0으로 앞서나갔고, 전반까지 여유롭게 경기를 풀어갔습니다.2쿼터 4분여부터는 박지수가 연속 9득점을 올리며 펄펄 날았습니다.신한은행은 27-36으로 뒤진 채 맞은 3쿼터 신지현의 외곽포를 앞세워 빠르게 추격했습니다.신지현은 쿼터 종료 3분여를 남기고 과감하게 연속으로 3점 슛을 던져 모두 림에 꽂으며 팀이 44-46, 2점 차까지 쫓아가게 했습니다.이어 1분 40여 초 전엔 신한은행 홍유순이 득점해 승부는 원점으로 돌아갔습니다.신한은행은 4쿼터 초반 신지현의 3점으로 기어이 역전에 성공했고, 치열한 시소게임이 이어졌습니다.승부는 막판에야 갈렸습니다.21초를 남기고 박지수가 신지현의 파울로 얻어낸 자유투 2개를 모두 넣어 KB가 61-60으로 앞서나가게 했습니다.마지막 공격에 나선 신한은행은 신지현의 3점이 림을 외면했으나, 공격 리바운드를 잡아낸 노구치가 3초를 남기고 결승 득점을 올렸습니다.18점 11리바운드의 홍유순과 13점 13리바운드의 노구치가 신한은행의 승리를 쌍끌이했습니다.박지수는 17점 15리바운드로 제 몫을 다했으나 승부처였던 4쿼터 몇 좋은 득점 기회를 놓친 게 아쉬웠습니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)