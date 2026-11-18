▲ 신한은행 노구치
여자프로농구 인천 신한은행이 박지수가 돌아온 디펜딩 챔피언 청주 KB를 접전 끝에 물리쳤습니다.
신한은행은 18일 인천 도원체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 정규시즌 홈 경기에서 KB에 62-61로 이겼습니다.
2연승을 달린 신한은행은 용인 삼성생명과 공동 1위(4승 1패)로 올라섰습니다.
지난 시즌 우승팀 KB는 3연패에 빠지며 부천 하나은행과 공동 5위(1승 4패)로 내려앉았습니다.
KB는 '대들보' 박지수가 부상에서 복귀하고서 치른 두 경기에서 모두 패했습니다.
KB는 경기 시작과 함께 나윤정의 연속 3점과 자유투 2득점으로 8-0으로 앞서나갔고, 전반까지 여유롭게 경기를 풀어갔습니다.
2쿼터 4분여부터는 박지수가 연속 9득점을 올리며 펄펄 날았습니다.
신한은행은 27-36으로 뒤진 채 맞은 3쿼터 신지현의 외곽포를 앞세워 빠르게 추격했습니다.
신지현은 쿼터 종료 3분여를 남기고 과감하게 연속으로 3점 슛을 던져 모두 림에 꽂으며 팀이 44-46, 2점 차까지 쫓아가게 했습니다.
이어 1분 40여 초 전엔 신한은행 홍유순이 득점해 승부는 원점으로 돌아갔습니다.
신한은행은 4쿼터 초반 신지현의 3점으로 기어이 역전에 성공했고, 치열한 시소게임이 이어졌습니다.
승부는 막판에야 갈렸습니다.
21초를 남기고 박지수가 신지현의 파울로 얻어낸 자유투 2개를 모두 넣어 KB가 61-60으로 앞서나가게 했습니다.
마지막 공격에 나선 신한은행은 신지현의 3점이 림을 외면했으나, 공격 리바운드를 잡아낸 노구치가 3초를 남기고 결승 득점을 올렸습니다.
18점 11리바운드의 홍유순과 13점 13리바운드의 노구치가 신한은행의 승리를 쌍끌이했습니다.
박지수는 17점 15리바운드로 제 몫을 다했으나 승부처였던 4쿼터 몇 좋은 득점 기회를 놓친 게 아쉬웠습니다.
(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)
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