▲ 삼성 케렘 칸터의 슛

프로농구 '만년 꼴찌' 꼬리표를 떼고 시즌 초반 돌풍을 이어온 서울 삼성이 단독 1위로 휴식기를 맞이했습니다.삼성은 18일 서울 잠실학생체육관에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규시즌 홈 경기에서 창원 LG를 94-88로 물리쳤습니다.14일 2위 안양 정관장에 덜미를 잡히며 0.5경기 차 추격을 허용했던 삼성은 시즌 12승 3패를 기록, 한 경기 차로 벌리며 선두를 지켰습니다.프로농구는 19일 정관장-부산 KCC, 수원 kt-서울 SK의 경기를 끝으로 20일부터 다음 달 2일까지 국가대표팀 소집에 따른 휴식기를 갖습니다.정관장이 KCC전에서 승리하더라도 삼성은 선두를 유지한 채 휴식기에 접어듭니다.지난 5시즌 연속 프로농구 정규시즌 최하위에 그쳤던 삼성은 김상식 감독이 지휘봉을 잡고 새 출발한 이번 시즌 개막 9연승을 거두는 등 선두를 달리며 돌풍의 핵으로 떠올랐습니다.삼성은 시즌 초반 15경기를 치르는 동안 연패를 한 번도 당하지 않는 저력을 뽐냈습니다.이번 시즌 삼성과의 두 차례 맞대결을 모두 내준 LG는 7승 9패를 기록, 고양 소노와 공동 6위로 밀려났습니다.1쿼터는 LG가 23-22로 근소하게 앞섰으나 2쿼터를 최현민의 3점 슛으로 시작한 삼성이 접전 양상에서 이번 시즌 유독 탄탄해진 수비의 힘으로 주도권을 잡았습니다.2쿼터 3분 30여 초를 남기고 LG의 외국인 선수 아치 굿윈이 심판 판정에 항의하다가 테크니컬 파울을 받았고, 이에 따른 자유투와 LG 팀 파울에 따른 자유투 총 3개를 삼성의 크리스 맥컬러와 저스틴 구탕이 모두 성공하며 43-33으로 도망갔습니다.전반을 43-50으로 끌려다닌 LG는 3쿼터 중반 장민국의 외곽포와 굿윈의 3점 플레이로 연속 득점을 쌓으며 쿼터 종료 4분 42초 전 55-59로 따라붙었습니다.하지만 삼성은 곧장 한호빈의 3점 슛으로 찬물을 끼얹었고, 3쿼터 막판엔 구탕의 3점 슛과 맥컬러의 덩크로 70-59로 달아났습니다.10점 안팎의 리드를 이어가던 삼성은 4쿼터 초반 75-66에서 베테랑 가드 이관희가 외곽포와 미들 슛으로 5연속 득점을 뽑아내 도망가며 승리를 예감했습니다.이후 한호빈, 정성조도 외곽포를 가동하며 삼성은 5분 20여 초를 남기고는 88-68로 벌려 승부의 추를 크게 기울였습니다.주축 선수들을 대거 불러들인 LG는 대신 투입된 선수들이 분발하며 1분 57초를 남기고 83-92로 한 자릿수 격차를 만들기도 했습니다.하지만 1분 23초 전 굿윈이 코트에 쓰러진 삼성 선수 위를 넘어가는 행동으로 두 번째 테크니컬을 받고 퇴장을 당하며 분위기를 이어가지 못했습니다.삼성의 케렘 칸터가 25점 7리바운드, 맥컬러가 19점 11리바운드 6어시스트로 맹활약했고, 한호빈이 16점, 이관희가 15점으로 힘을 보탰습니다.LG에선 굿윈이 18점 5리바운드, 아셈 마레이가 16점 11리바운드 5어시스트, 양준석과 윤원상이 10점씩 기록했습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)