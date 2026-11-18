▲ 공격 펼치는 삼성화재 외국인 선수 호키

프로배구 남자부 삼성화재가 외국인 선수 공백으로 흔들리고 있는 우리카드를 꺾고 3위로 올라섰습니다.삼성화재는 18일 대전충무체육관에서 열린 HK흥국금융 2026-2027시즌 V리그 홈 경기에서 우리카드를 세트 점수 3-0(28-26 25-21 25-18)으로 눌렀습니다.3승 2패 승점 9를 기록한 삼성화재는 우리카드(3승 2패 승점 8)와 3, 4위 자리를 맞바꿨습니다.개막 후 3연승을 내달렸던 우리카드는 외국인 선수 하파에우 아라우조(등록명 아라우조)의 부재 속에 2연패를 기록했습니다.우리카드는 이날 경기를 앞두고 아라우조가 무릎 수술이 필요하다는 진단을 받았다며 외국인 선수를 교체한다고 밝혔습니다.삼성화재는 1세트를 힘겹게 잡아냈습니다.21-24에서 상대 팀 김형근의 서브 범실이 나오면서 추격의 실마리를 잡았습니다.이후 송명근이 한태준의 공격을 디그로 살려냈고, 펠리페 호키(등록명 호키)가 후위 공격을 성공하면서 23-24로 따라붙었습니다.삼성화재는 계속 밀어붙였습니다.박찬웅이 우리카드 김동영의 공격을 블로킹으로 잡아내면서 듀스로 끌고 갔습니다.점수를 주고 받은 삼성화재는 26-26에서 박찬웅이 서브 에이스를 기록해 27-26으로 역전했습니다.이후 상대 팀 한성정의 공격이 코트 밖으로 나가면서 1세트에 마침표를 찍었습니다.흐름은 삼성화재로 기울기 시작했습니다.우리카드는 2세트에서만 범실 10개를 기록하는 등 집중력이 떨어진 모습을 보였고, 삼성화재는 기회를 놓치지 않았습니다.2세트 초반부터 리드하면서 가볍게 세트 점수 2-0으로 앞서갔습니다.삼성화재는 3세트에서도 초반 4연속 득점하는 등 경기를 주도했습니다.베테랑 세터 유광우의 지휘 속에 왕빈과 김준우, 박찬웅, 송명근, 호키 등 많은 선수들이 다양한 루트로 득점하면서 우리카드를 따돌렸습니다.왕빈은 이날 서브 에이스 4개, 블로킹 2개를 합해 22득점으로 맹활약했습니다.김준우는 블로킹을 6개나 잡았습니다.전남광주 SOOP 스타디움에서 열린 여자부 경기에선 현대건설이 SOOP을 세트 점수 3-1(25-20 25-16 19-25 25-16)로 꺾고 시즌 첫 승을 거뒀습니다.현대건설은 개막 4연패 뒤 1승을 올렸고, '막내구단' SOOP은 개막 5연패에 빠졌습니다.현대건설은 경기 초반 전력 우위를 보이며 경기를 주도했습니다.SOOP은 부상으로 이탈한 오드리아나 피츠모리스(등록명 오드리아나)의 빈자리를 제대로 메우지 못했습니다.현대건설은 1, 2세트를 손쉽게 잡았으나 3세트에서 경기를 끝내지 못했습니다.외국인 선수 조던 윌슨(등록명 조던)이 범실 3개, 아시아쿼터 선수 메가와티 퍼티위(등록명 메가)가 공격 성공률 30.77%를 기록하는 등 흔들렸습니다.그러나 현대건설은 4세트에 팀을 재정비해 밀어붙였고, 별다른 위기 없이 경기를 마무리했습니다.경기력 문제를 드러냈던 조던은 이날 양 팀 최다인 24점을 올리며 오랜만에 웃었습니다.올 시즌 부상으로 단 한 경기도 출전하지 못했던 현대건설의 아웃사이드 히터 정지윤은 매 세트 교체 출전해 몸 상태를 점검했습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)