▲ 골 세리머니 하는 경주한수원 선수들

경주한수원이 창단 10년 만에 처음으로 여자축구 WK리그 챔피언결정전 우승을 차지했습니다.정규리그 3위 팀의 챔피언결정전 우승이라는 리그 새역사도 썼습니다.박남열 감독이 이끄는 한수원은 오늘(18일) 수원종합운동장에서 열린 수원FC위민과의 2026 WK리그 챔피언결정전 2차전 원정경기에서 후반 27분 나카지마 에미의 결승 골로 1-0 승리를 거뒀습니다.지난 15일 경주시민운동장에서 치른 1차전 홈경기에서 0-0으로 비겼던 한수원은 1, 2차전 합산 점수에서 1-0으로 수원FC에 앞서 우승을 차지했습니다.한수원이 챔피언결정전 우승을 차지한 것은 2017년부터 WK리그에 참가한 이래 처음입니다.한수원은 그동안 네 차례 챔피언결정전에 올랐지만 모두 준우승에 만족해야 했습니다.또한 한수원은 정규리그 3위 팀의 첫 챔피언결정전 우승도 이뤘습니다.한수원은 올 시즌 정규리그 3위에 오른 뒤 지난해 정규리그와 챔피언결정전을 석권한 '디펜딩 챔피언' 화천KSPO와 플레이오프 단판 대결에서 2-1로 승리해 2022년 이후 4년 만에 챔피언결정전에 진출했습니다.그러고는 정규리그 1위 수원FC마저 제압하며 창단 첫 챔피언결정전 우승을 일궜습니다.한수원은 2027-2028시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그((AWCL) 출전권도 손에 넣었습니다.반면 정규리그 1위로 챔피언결정전에 직행한 수원FC는 창단 첫 통합우승에 도전했으나 물거품이 됐습니다.수원FC는 2024년과 수원시설관리공단 시절이던 2010년을 합쳐 두 차례 챔피언결정전 우승을 차지했는데 모두 정규리그에서는 2위를 차지한 뒤였습니다.다만 수원FC는 오는 21일 이천종합운동장에서 열리는 2026 W코리아컵 결승에도 진출해 세종 스포츠토토와 초대 챔피언 자리를 놓고 맞붙습니다.1차전에 이어 이날도 양 팀은 쉽게 골문을 열지 못했습니다.전반 19분 수원FC 한다인이 상대 왼쪽에서 문전으로 낮게 패스하자 전민지가 왼발슛을 시도했지만 빗맞아 골키퍼 전하늘에게 잡혔습니다.2분 뒤에는 한수원 주장 장슬기가 골 지역 왼쪽으로 흐른 공을 왼발로 상하게 찼으나 골문 위로 날아갔습니다.수원FC는 전반 23분 프리킥 기회에서 골 지역 오른쪽에 떨어진 공을 김혜리가 결정적인 오른발 슈팅으로 이어갔으나 상대 수비수 김진희의 다리에 맞고 나갔습니다.전반을 득점 없이 마친 수원FC는 후반 4분 윤수정에게 공을 주고 돌려받은 지소연이 페널티지역 중앙에서 오른발로 슈팅한 공이 골대를 벗어나 아쉬움을 삼켰습니다.후반 12분 한수원 문미라가 경합을 이겨내고 페널티박스 정면으로 쇄도하며 시도한 오른발 슈팅은 골키퍼 김경희의 선방에 걸렸습니다.우승팀이 가려진 것은 후반 27분이었습니다.상대 미드필드 중앙에서 얻은 프리킥 기회에서 나카지마가 오른발로 찬 공이 수비벽을 피해 골문 왼쪽 상단으로 빨려 들어갔습니다.골키퍼가 공의 궤적을 바라보고만 있을 수밖에 없었던 그림 같은 골이었습니다.한수원은 후반 36분 장슬기의 오른발 중거리 슛이 골키퍼 선방에 걸려 추가 득점 기회는 놓쳤습니다.하지만 추가시간 수원FC 지소연의 오른발 중거리 슛이 골대를 살짝 벗어나는 등 한 골 차 리드를 지켜 마침내 첫 우승을 기쁨을 누렸습니다.(사진=한국여자축구연맹 제공, 연합뉴스)