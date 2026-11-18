하루 앞으로 다가온 대학수학능력시험에서 인공지능을 활용한 부정행위 가능성에 대한 우려가 커진 가운데 정부가 이번 수능부터 부정행위 신고 시 포상금을 지급하는 방안을 추진합니다.



총리실은 18일 보도자료를 내고 "정부는 부정행위 신고센터 등에 신고·제보한 사안이 부정행위로 확인될 경우 최대 1억원의 포상금 지급을 추진할 계획"이라고 밝혔습니다.



이어 관련 규정을 신속하게 마련해 이번 수능부터 즉시 적용하는 것을 추진한다고 덧붙였습니다.



앞서 이재명 대통령이 수능 부정행위 신고 한 건당 1억 원을 포상하라고 지시한 바 있습니다.



정부는 이와 함께 올해 수능에서 부정행위자로 확인되면 향후 10년간 응시 자격을 제한하겠다는 방침을 재차 내놓았습니다.



올해 시험부터 즉시 적용하기 위해 국회와 긴밀히 논의해 법률 개정을 조속하게 추진합니다.



아울러 수사의뢰와 고발을 통해 최대 5년 이하의 징역 등 형사 책임을 묻는 한편, 대학 재학생 부정행위자는 해당 대학에서 퇴학 조치를 할 예정입니다.



또 불법 사실을 인지하면서도 부정행위에 활용 가능한 스마트기기를 판매하는 사업자와 구매자에 대해서도 철저히 조사하고, 관련 법과 규정에 따라 엄정하게 조치할 방침입니다.



정부는 이와 함께 부정행위 적발을 위해 수능 시험 종료 이후인 20일부터 국무총리를 반장으로 하는 범정부 수능 부정행위 대응 TF를 본격 가동합니다.



TF는 관계부처 및 글로벌 AI 기업, 통신사 등과 협력해 부정행위 의심 사례를 철저히 조사하고 적발하는 데 주력합니다.



부정행위가 확인될 경우 무관용 원칙에 따라 형사적, 행정적 제재 조치를 엄정히 시행합니다.



정부는 "부정행위자는 반드시 적발되고, 끝까지 예외 없이 행정적·형사적 책임을 지게 하겠다"며 "수능 시험이 종료된 후에도 가용한 범정부 역량을 총결집할 계획"이라고 설명했습니다.



한편 초소형 카메라를 활용한 부정행위 발생 가능성을 차단하고자 흑색 연필을 제외한 모든 필기구를 휴대금지 물품으로 지정한 정부는 수험생 사용에 차질이 없도록 당초 소지 가능했던 필기구들을 모든 시험장에 배부 조치합니다.



준비한 필기구 규모는 지우개 70만 개, 샤프심 30개입 7만 7천40개, 수정테이프 66만 3천540개 등입니다.



또 단추 등에 부착하기 위해 모든 시험장에 스티커도 비치합니다.



정부는 아울러 미제출된 스마트기기 식별을 위해 시험 당일 위급재난문자를 발송합니다.



1차는 오전 8시30분이며, 2차는 불시에 발송됩니다.



복도의 감독관은 위급재난문자에 반응하는 스마트기기를 식별하고, 와이파이 신호도 지속해서 탐지할 예정입니다.