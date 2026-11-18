▲ 우크라이나군 (자료화면)

러시아가 2022년 2월 우크라이나를 침공한 뒤로 병력 약 162만 명이 사망하거나 부상했다고 우크라이나군이 주장했습니다.현지 매체 키이우인디펜던트에 따르면 우크라이나군 총참모부는 현지시간 18일 이런 내용이 담긴 러시아군 병력 손실 현황을 발표했습니다.우크라이나군은 또 최근 러시아군의 병력 손실 규모가 커지고 있다고 주장했습니다.특히 지난달에만 5만 4천여 명이 죽거나 다쳐 전쟁 발발 이후 역대 최대 규모를 기록했다고 설명했습니다.전차 1만 2천482대, 방공시스템 1천764기, 항공기 452대, 헬기 356대, 잠수함 2척, 교량 1개 등 러시아군의 무기 손실 추정치도 공개했습니다.우크라이나군 당국은 작전상 기밀을 이유로 자국군의 손실 규모는 공개하지 않습니다.다만 서방의 독립 싱크탱크들은 대체로 러시아군의 인명 손실이 우크라이나군 손실 규모의 2∼2.5배 수준일 것으로 보고 있습니다.미국 전략국제문제연구소(CSIS)가 올해 1월 발표한 보고서에 따르면 우크라이나군은 전쟁 발발 이후 50만∼60만 명의 병력을 잃은 것으로 추산됐습니다.병력 손실 중 사망자는 공식 통계가 없습니다.파이낸셜타임스(FT)는 최근 해킹된 러시아 통계청 자료를 토대로 전쟁 발발 이후 올해 여름까지 러시아 측 사망자가 최소 45만 명 수준이라고 보도했습니다.CSIS 보고서 등에 따르면 지금까지 우크라이나군 전사자는 10만∼14만 명으로 추산됩니다.러시아가 우크라이나를 침공한 지 5년이 돼가지만 아직 긴장 완화 조짐은 보이지 않고 있습니다.양측은 미국 중재로 지난 10∼11일 9개월 만에 종전협상을 재개했지만 뚜렷한 돌파구를 찾지 못했습니다.우크라이나는 지난 주말에 이어 전날에도 1천 대가 넘는 드론을 동원해 러시아를 공격했습니다.이번 공격으로 러시아 본토와 크름반도를 잇는 크름대교가 일부 파괴됐습니다.크름대교는 러시아의 크름반도 강제 병합을 상징하는 다리입니다.러시아군은 이날 우크라이나 이즈마일항의 기반 시설을 공격했다고 밝혔습니다.우크라이나 지역 당국은 러시아 공격으로 오데사 도심에서 민간인 3명이 사망했다고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)