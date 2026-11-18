▲ 이재명 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 18일(현지시간) 중국 선전 치린산장에서 열린 한·중 정상회담에서 악수한 뒤 이동하고 있다.

이재명 대통령은 한국의 문화콘텐츠가 중국으로부터 '최혜국 대우'를 받게 된 데 대해 "한중관계의 전면적·실질적 복원을 넘어, 한중관계의 새로운 미래를 만들어 나가는 토대가 될 것"이라고 밝혔습니다.중국을 방문 중인 이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에서 이날 한국과 중국 사이에 '자유무역협정(FTA) 서비스·투자 후속협상'이 실질적으로 타결됐다는 소식을 전하며 이같이 평가했습니다.이 대통령은 "협상에서 큰 역할을 해 준 정부 공직자 여러분 수고 많으셨다"며 "국민 여러분께서도 맡은 일을 잘 해낸 외교부·문화체육관광부·산업통상부, 청와대 국가안보실·정책실 등 공직자들을 많이 격려해 달라"고 적었습니다.이날 한중 양국은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 한중 정상회담에서 FTA 서비스·투자 후속 협상의 실질 타결을 선언했습니다.이에 따라 한국의 온라인게임, 영화 등 콘텐츠는 중국 정부의 사전심사 절차에서 최혜국 대우를 받게 됐습니다.중국이 한국 콘텐츠에 최혜국 대우를 하는 것은 처음으로, 향후 K-콘텐츠의 중국 진출 여건이 개선될 것으로 기대됩니다.나아가 중국의 한한령(限韓令·한류 제한령) 해제 문제와 관련해서도 긍정적 신호가 될 수 있다는 해석도 제기됩니다.(사진=연합뉴스)