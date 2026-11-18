▲ 지난 8월 제주항공 참사 유가족 만난 한성숙 총리

정부는 18일 한성숙 국무총리 주재로 '12·29 여객기참사 피해자 지원 및 희생자 추모위원회' 회의를 열어 사고조사 경과를 공유하고 지원 방안을 논의했습니다.한 총리는 이날 회의에서 "정부의 설명과 노력이 유가족께서 품고 계신 의문과 우려를 충분히 해소했다고 말씀드리기는 부족했다는 사실을 무겁게 받아들인다"고 언급했습니다.이어 "유가족분들께서 바라시는 것은 말보다 실질적인 결과임을 잘 알고 있다"며 "신뢰하실 수 있을 때까지 끊임없이 소통하고 원활한 조사가 이뤄질 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 강조했습니다.회의에선 항공철도사고조사위원회(이하 항철위)의 사고 조사 경과 및 유해 재수색 결과가 보고됐습니다.항철위는 사실 조사 보고서 확정을 위해 연내 유가족에 직접 내용을 설명할 방침입니다.또 법무·세무 분야를 중심으로 구성됐던 지원·추모위원회 자문위원에 의료·사회복지·추모사업 분야 전문가 6명을 추가로 선정했습니다. 재난안전 분야 인사는 유가족 협의 등을 거쳐 추가 위촉할 예정입니다.이와 함께 피해자와 피해지역(전남·광주) 주민의 일상 회복을 위해 내년 1월부터 새롭게 시행될 예정인 '공동체회복 프로그램'이 내실 있게 운영될 수 있도록 추진 방향도 논의했습니다.한편 정부는 참사 2주기를 앞두고 유가족의 뜻을 담아 희생자들을 정중히 기릴 수 있도록 추모 방안을 마련할 계획입니다.(사진=연합뉴스)