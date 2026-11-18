▲ 진상규명 촉구하는 KAL 858기 사건 유가족들

정부가 1987년 북한의 폭탄 테러로 추락한 대한항공 KAL 858기 잔해 조사를 위해 처음으로 현장 조사에 나섰습니다.18일 정부 당국에 따르면 외교부, 해양경찰청 등으로 구성된 조사단이 지난주 미얀마 현지에 파견돼 조사를 진행 중입니다.조사단은 KAL 858기로 추정되는 동체가 가라앉은 것으로 추정되는 미얀마 인근 해역의 현장을 조사하고 있습니다.그간 민간 차원의 해당 해역 접근과 조사는 있었지만, 정부가 직접 현장 조사에 나선 것은 이번이 처음입니다.정부는 이번 조사로 기체 인양까지는 어렵더라도 기체 내 유품 등을 확보할 가능성에 주목하는 것으로 알려졌습니다.KAL 858기는 1987년 11월 29일 이라크 바그다드에서 출발해 서울로 향하던 중 인도양 상공에서 사라졌습니다.탑승객과 승무원 115명이 전원 실종됐으며, 당시 정부는 유해나 유품을 발견하지 못했습니다.사건은 국가안전기획부 수사 결과와 참여정부 시절 재조사 결과를 토대로 '북한 공작원 김현희에 의한 공중 폭파 테러 사건'으로 결론 났지만, 가족들은 김현희의 진술 외에 물증이 없는 점 등을 지적하며 진상규명을 요구해왔습니다.(사진=연합뉴스)