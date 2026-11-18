[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 강성태 ('공신닷컴' 대표), 테크몽 (장원제 · IT 유튜버)

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AI 부정행위에 대한 우려를 해소하지 못한 채 대입 수학능력시험이 내일로 다가왔습니다. '그동안 쏟은 노력이 억울하게 묻힐까' 두려운 수험생들과 학부모들의 걱정이 큽니다.



세무사 시험 수석 '세무냥이'의 부정행위와 리트 만점자의 부정행위 의혹을 비롯해, 전문자격시험에서 잇따라 부정행위가 적발되거나 의혹을 사면서 '시험' 자체에 대한 신뢰도 흔들리고 있는 상황입니다.



뉴스헌터스 '현장출동'에서는 AI 부정행위를 경고해온 강성태 공신닷컴 대표와 AI 부정행위 기기를 재현해 위험성을 확인한 IT 유튜버 '테크몽(장원제)' 와 함께 현재 AI 부정행위가 어디까지 이뤄지고 있는지, 막을 방법은 없는지 알아봅니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.