[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 조한범 (통일연구원 석좌연구위원), 박시동 (경제평론가)

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세계의 관심이 APEC 정상회의가 열리는 중국 광둥성 선전으로 쏠리고 있습니다. 국제 질서의 중재자 자리를 노리는 시진핑 중국 국가주석, 중간선거 참패 이후 궁지에 몰린 트럼프 미국 대통령, 우크라이나 전쟁을 협상판에 끌어들이려는 푸틴 러시아 대통령, 그리고 막판까지도 방중 여부가 물음표인 김정은 북한 국무위원장- 이들의 복잡한 셈법이 얽혀 있기 때문입니다. 사상 처음으로 열리는 미중러 3자 정상회담의 의미와 북미 정상회담 성사 가능성, 그리고 이번 APEC 정상회의가 한국에 미치는 영향을 짚어봅니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.