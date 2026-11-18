▲ 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 11월 18일 수요일, 중국 남부 광둥성 선전에서 열리는 APEC 정상회의에 앞서 개최된 APEC CEO 서밋에서 연설하고 있다.

미중러 3자 정상회담을 하루 앞두고 시진핑 중국 국가주석이 중러 정상회담에서 "중러 관계는 비바람에도 흔들리지 않고 산처럼 안정적"이라고 강조했습니다.중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 18일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 중국 광둥성 선전에서 열린 양자 회담에서 중러 관계를 장기적 관점에서 바라봐야 한다고 강조하며 이같이 밝혔습니다.시 주석은 중러 관계가 "격변하는 세계에 더 많은 안정성과 확실성을 제공했다"며 "(서로) 평등하게 대우하고 상호 존중하며 협력 상생하는 신형대국관계의 모범을 수립했다"고 평가했습니다.이어 "미래를 내다보며 끊임없이 신시대 중러관계의 잠재력을 발굴하고 전방위적 협력을 심화해야 한다"며 "대국으로서 응당한 책임·역할을 굳게 짊어지는 한편 세계 다극화와 국제관계 민주화를 선도하고 추진해야 한다"고 당부했습니다.시 주석은 양국 정부·의회·군·정당 간 교류 메커니즘의 역할을 발휘해야 한다며, 중러 협력에 대해 "상호 신뢰라는 정치적 우세, 발전 진흥이라는 공동 목표, 호혜 상생이라는 기반 논리를 갖추고 있다"고 평가했습니다.또 기존 협력을 강화하는 한편 협력을 늘려가야 한다며 "더 안정적이고 예측 가능한 투자·사업 환경을 제공하고 양국 기업의 합법적 권익을 보호해야 한다"고 말했습니다.그러면서 "중러 발전은 아시아·태평양의 발전과 긴밀히 관련 있고 APEC은 협력을 강화하는 주요 플랫폼"이라며 "중국은 러시아를 포함한 아태 공동체와 함께 아태의 번영·발전 대계를 함께 논의하고 아태 공동체를 함께 구축하고 싶다"고 밝혔습니다.이에 푸틴 대통령은 올해 중러가 4차례 정상회담을 통해 탁월한 성과를 거뒀다며 "중러 관계가 양호한 발전세를 유지하고 고위층이 밀접히 교류했으며 양자 무역액이 또다시 최고치를 새로 썼다.각 영역의 실무 협력도 장족의 진전을 거뒀다"고 평가했다고 통신은 전했습니다.이어 "러시아는 중국과 서로 등을 맞댄 전략적 협력을 강화하고 싶다"며 "무역·에너지·교육 등의 분야에서 협력을 심화·확대하고 싶다"고 밝혔습니다.푸틴 대통령은 "러시아는 중국과 아태 지역의 발전·협력을 촉진하고 세계 다극화 과정을 함께 추진하며, 더 공정하고 합리적인 글로벌 거버넌스 시스템을 구축해 국제 관계 안정 수호에 중요한 역할을 하고 싶다"고 말했습니다.다만 중러는 표면적으로 미국의 일방주의에 맞서 공조를 외치고 있지만, 주요 경제 현안 등에서 이견도 노출하고 있다는 평가가 나옵니다.양국은 올해 5월과 8월 정상회담을 했지만 주요 현안인 '시베리아의 힘-2' 가스관 협력 사업에서 구체적 합의가 나오지 않은 상태입니다.이 사업은 러시아산 천연가스를 중국으로 수송하는 가스관 건설 프로젝트로, 공급 가격 등을 둘러싸고 이견이 있습니다.북중러 3자 관계와 관련해 최근 중국이 북한과의 관계에 공을 들이는 배경에는 북한의 우크라이나전쟁 파병에 따른 북러 밀착 및 러시아의 대북 영향력 확대에 대한 견제 의도가 있다는 관측도 있습니다.중국의 숙원사업인 두만강을 통한 동해 진출도 러시아 측의 협조가 필요합니다.반면 푸틴 대통령은 지난달 미국의 러시아산 경유 수입에 합의하면서 트럼프 대통령에게 미중러 3자 회담을 제안한 것으로 전해집니다.로이터통신은 푸틴 대통령이 우크라이나 전쟁 종전 문제를, 트럼프 대통령이 핵 군비통제를 논의하고 싶어하는 반면 시 주석 입장에서는 실질적 이익보다 돌발 변수가 가득한 위험한 자리라고 짚은 바 있습니다.국제사회 일각에서는 이번 미중러 회담에 대해 1945년 미국·영국·소련 정상이 당사국을 배제한 채 제2차 세계대전 후 국제질서를 논의했던 얄타회담을 빗대 '신(新) 얄타 회담'이라고 지적하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)