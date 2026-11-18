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▲ 이재명 대통령의 수능 수험생 응원글

이재명 대통령이 대학수학능력시험을 하루 앞둔 오늘(18일), 수험생들에게 응원 메시지를 보내고, 인공지능(AI) 악용 부정행위 등에 대한 엄정 대응 의지를 재차 나타냈습니다.아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의로 중국 선전(深圳)을 방문 중인 이 대통령은 자신의 SNS에 "내일 수능을 치르는 여러분께 응원의 마음을 전한다. 수많은 밤을 지새우며 자신의 꿈을 향해 달려온 여러분, 정말 고생 많으셨다"고 적었습니다.그러면서, "힘들고 지치는 순간도 있었겠지만, 포기하지 않고 여기까지 달려온 여러분 모두에게 큰 박수를 보낸다"며, "끝까지 최선을 다하는 여러분이 대한민국의 자랑"이라고 강조했습니다.또, "내일 수능을 치르지 않더라도 각자의 자리에서 새로운 도전을 이어가는 모든 청년의 오늘도 응원한다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 "수험생 여러분, 그동안 준비해 온 자신을 믿으십시오. 내일은 차분한 마음으로 오로지 시험에 집중하고, 자신의 실력을 온전히 발휘하기 바란다"고 당부했습니다.최근 세무사 자격시험에서 인공지능(AI)와 초소형 전자기기를 악용한 부정행위 사실이 드러나면서 수능 시험 관리 체계에도 불안감이 커진 상황을 염두에 둔 '부정행위 철저 차단' 약속도 이어졌습니다.이 대통령은 "정부는 수험생 여러분이 공정한 환경에서 자신의 실력을 온전히 발휘할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"며, "다른 사람의 기회를 빼앗고 우리 사회가 쌓아온 신뢰를 허물려는 부정행위를 철저히 차단하겠다"고 밝혔습니다.이어 "적발된 불법행위에 대해서는 무관용의 원칙으로 엄정히 대응하겠다"며, "수능이 끝난 이후에도 부정행위를 끝까지 추적해 반드시 그 책임을 묻겠다"고 역설했습니다.이 대통령은 "국민 여러분께서도 수험생들이 안정된 환경에서 시험을 치를 수 있도록 따뜻한 응원과 배려의 마음을 모아 주시기를 바란다"고 당부했습니다.앞서 이 대통령은 어제(17일), 동남아시아 국가연합(ASEAN) 정상회의가 열리는 필리핀 마닐라에서 화상으로 주재한 '수능 비상 점검회의'에서 정부의 수능 사전 대비 및 부정행위 사후 추적 대책을 보고받고 강화한 대책을 주문한 바 있습니다.(사진=이재명 대통령 X 캡처, 연합뉴스)