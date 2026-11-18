▲ 18일 APEC 참석차 중국 선전 도착한 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 직접 영접 나온 시진핑 중국 국가주석

도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 중국 광둥성 선전에 도착했습니다.필리핀 방문을 마친 트럼프 대통령이 이날 오후 전용기 에어포스원을 이용해 선전 바오안 국제공항에 도착하자, 시진핑 중국 국가주석이 공항에서 직접 그를 영접해 시선을 모았습니다.트럼프 대통령이 중국을 찾은 것은 지난 5월 베이징을 국빈 방문해 시 주석과 정상회담을 가진 이후 약 6개월 만입니다.두 정상의 만남은 9월 워싱턴 정상회담 이후 두 달 만입니다.시 주석은 이날 검은색 차량을 타고 공항에 도착한 뒤 에어포스원 계단 앞에서 섰고, 이후 트럼프 대통령이 계단을 내려왔습니다.두 정상은 만나자마자 악수한 뒤 가볍게 포옹했으며, 서로 등과 어깨를 두드리며 친근한 모습을 보였습니다.중국 군인들이 에어포스원 계단 아래 붉은 카펫을 따라 도열한 가운데, 분홍색과 하늘색, 흰색 옷을 입은 환영 인파가 꽃과 미국·중국 국기를 흔들며 트럼프 대통령을 맞았습니다.이들은 트럼프 대통령을 향해 중국어로 "열렬히 환영한다"는 구호도 외쳤습니다.군악대가 미국 국가를 연주하자 트럼프 대통령은 거수경례를 했습니다.트럼프 대통령과 시 주석이 붉은 카펫을 따라 이동하는 동안 상공에서는 군용기들의 환영 비행도 펼쳐졌습니다.시 주석이 직접 공항에 나와 트럼프 대통령을 맞이한 것은 이번 방문에 대한 중국 측의 이례적인 예우를 보여주는 장면으로 해석됩니다.특히 지난 9월 워싱턴에서 열린 미중 정상회담 당시 트럼프 대통령이 미국을 방문한 시 주석을 공항에서 직접 영접한 데 이어 이번에는 시 주석이 트럼프 대통령을 맞이하면서 양국 정상이 서로에게 최고의 환대를 펼친 것으로 보입니다.트럼프 대통령은 APEC 정상회의가 열리는 19일 시 주석과 양자회담을 갖고 양국 간 무역 갈등과 첨단기술 수출통제 등 주요 현안을 논의할 예정입니다.이날 미중러 3자 회담에도 참석합니다.사상 처음으로 열리는 미중러 3자 정상회담에서 참석자들은 우크라이나 전쟁과 핵 군축 등 주요 국제 현안을 다룰 것으로 관측됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)