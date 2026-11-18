▲ 후티, 사우디 수도 리야드 공격 (자료사진)

사우디아라비아와 예멘의 친이란 반군 후티 간 무력 공방이 이어지는 가운데, 현지시간 18일 사우디 수도 리야드에서 강력한 폭발음이 들렸습니다.AFP 통신은 현지 주민들을 인용해 이날 리야드 북부에서 강력한 폭발음이 들렸다고 보도했습니다.AFP 기자는 폭발의 충격으로 집 내부의 문이 흔들리며 열렸고, 조명이 잠시 깜빡였다고 전했습니다.한 주민은 "(당국의) 경보 없이 폭발음을 듣는 것은 매우 무서운 일"이라며 불안감을 드러냈습니다.정확한 폭발 위치는 즉각 확인되지 않았으나, 주민들은 리야드 북동쪽에 위치한 공항 인근에서 연기가 피어오르는 것을 목격했다고 말했습니다.최근 몇 주간 후티 반군은 공항, 에너지 인프라, 군사 시설, 리야드 금융 지구 등 사우디 내 여러 목표물을 겨냥해 지속적인 공격을 가하고 있습니다.특히 지난달에는 리야드의 킹 칼리드 국제공항을 겨냥한 치명적인 공격으로 14명이 사망하고 수백 명이 부상했으며, 2주간 항공편 운항이 전면 중단되기도 했습니다.앞서 후티 반군과 교전 중인 사우디 주도 연합군은 후티 반군이 리야드 지역을 향해 발사한 순항 미사일 1발을 요격했다고 발표했습니다.예멘 내전에서 국제사회의 인정을 받는 예멘 정부를 지원하는 사우디 주도 연합군은 지난 7월 교전이 재개된 이후 후티 반군의 공세에 고전하고 있습니다.