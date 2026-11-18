수험생분들 내일(19일) 추위 대비 잘하셔야겠습니다.



지금 중국 쪽에 구름 없이 맑은 영역, 즉 차가운 성질의 고기압이 있습니다.



지금은 우리나라 저기압, 즉 비구름이 뒤덮고 있지만 저기압이 밤사이 빠져나가고 빠르게 고기압이 세력을 확장해 오면서 찬 바람과 함께 추위가 매서워지겠습니다.



잠시 후 9시를 기해서 한파특보가 내려지는 지역도 있습니다.



강원 산지와 경북 동부 그리고 경남, 함양 지역인데요.



이들 지역은 하루 사이 기온이 10도가량 곤두박질치면서 태백이 내일 아침 영하 7도까지 떨어지겠고 대부분 지역의 체감 온도가 내일 영하권으로 떨어지겠습니다.



찬 바람이 강하게 불어서 실제 기온보다 몸으로 느껴지는 추위는 훨씬 더하겠습니다.



내일 서쪽 지역은 비나 눈이 오는 곳도 있습니다.



비로 내린다면 양이 많지는 않지만, 눈으로 내릴 경우에는 전북 남부 내륙에 최대 8cm의 많은 눈이 예상됩니다.



오늘 내리는 눈과 비가 도로 위에 얼어붙어서 내일은 도로 위에 살얼음 주의하셔야겠습니다.



내일 아침 기온은 춘천이 영하 3도, 충주 영하 2도까지 떨어지겠고, 낮에도 서울이 4도에 그치면서 종일 추위가 이어지겠습니다.



이번 추위는 주말에 절정을 보이겠습니다.



주말에 서울의 아침 기온이 영하 4도까지 떨어지겠고요, 다음 주 월요일에는 기온이 영상권을 회복하겠습니다.



(남유진 기상예보사)