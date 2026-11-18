국가대표로 마지막 시즌에도 전성기 기량을 뽐내고 있는 쇼트트랙의 간판 최민정 선수가 모레(20일)부터 서울에서 레이스를 펼칩니다.



은퇴를 만류하는 팬들의 성원에, 최민정은 "생각해 보겠다"고 답했습니다.



1, 2차 대회 연속 금빛 질주를 펼치며 화려한 라스트 댄스를 이어가고 있는 최민정이 2년 만에 서울에서 홈팬들을 만납니다.



[최민정/쇼트트랙 국가대표 : 오랜만에 이제 한국에서 하는 국제 대회다 보니까 긴장도 많이 되고 또 잘해야겠다라는 책임감도 많이 느껴서.]



요즘 관중석에는 은퇴를 만류하는 팬들이 많은데, 혹시 번복도 가능할까요?



[최민정/쇼트트랙 국가대표 : (관중석에서) 최민정 선수 은퇴하지 말라는 피켓을 들고 계시더라고요. 저도 이제 그거 보고 좀 많이 놀라기도 하고 재밌기도 했었는데 지금 상황으로서 제가 말씀드릴 수 있는 건 그냥 뭐 생각해 보겠다, 그 정도만 말씀드릴 수 있을 것 같고.]



주말 경기 입장권을 매진시킨 팬들 앞에서 최민정은 화끈한 금빛 질주를 펼치겠다는 각오입니다.



[최민정/쇼트트랙 국가대표 : 여자 선수들이랑 같이 결승 올라가서 메달도 많이 따고 싶고 경기를 좀 하나하나 잘 치르고 싶습니다.]



[파이팅!!]



(영상취재 : 유동혁, 영상편집 : 박정삼)