<앵커>



프로야구 삼성을 한국시리즈 정상으로 이끌고 23년 만에 우승의 한을 푼 강민호 선수가 SBS에 왔습니다. 그런데, 11년 전에 SBS에 몰래 온 적이 있다는데, 어떤 사연인지 궁금하시죠.



유병민 기자가 전해드립니다.



<기자>



뉴스 생방송 출연을 위해 가족과 함께 SBS를 찾은 강민호는 특별한 우승 축하에 감탄했습니다.



[강민호/삼성 라이온즈 선수 : 이야! 이런 걸 해주시네. 이거 사진 잘 나왔다. 고맙습니다.]



SBS에서 기상캐스터로 일하던 아내 신소연 씨와 연애하던 시절 남들 모르게 SBS를 찾았던 옛 추억도 털어놓았습니다.



[강민호/삼성 라이온즈 선수 : 확실히 친정 오니까 다르네요! (11년 전 아내가) 모닝와이드 할 때 제가 데려다주고 차에서 잠깐 쪽잠 자다가 다시 태우고 나가서 이제 데이트하고.]



프로 인생 23년 만에 처음 경험한 '우승의 맛'을 제대로 즐기고 있는 강민호는,



[강민호/삼성 라이온즈 선수 : 밥값을 안 받으시더라고요. 가는 데마다. 다른 친구들보다 제가 좀 더 행복한 거 같습니다.]



우승이 없는 절친한 롯데 시절 동료 이대호와 손아섭을 만날 생각에 신이 납니다.



[강민호/삼성 라이온즈 선수 : 진짜 놀리고 싶은 마음이 너무 많아요. 곧 (이)대호형 (유튜브) 채널 나갈 거고 (손)아섭이도 개인적으로 밥 한번 먹을 거 같은데 그때 진짜 정말로 놀려야죠.]



은퇴에 대한 고민도 시작한 강민호는 최근 중계방송 해설을 경험하며 색다른 시각도 얻었습니다.



[강민호/삼성 라이온즈 선수 : 현장에서 보지 못한 게 보이더라고요. 1~2년이라도 방송 쪽에 가서 해설을 해도 내 야구 인생 공부, 지도자 하는데 많은 도움이 될 거 같다라는 생각이(들었습니다.)]



어쩌면 마지막이 될 수도 있는 내년, 한국시리즈 2연패를 다짐했습니다.



[강민호/삼성 라이온즈 선수 : 이제 시작인 것 같습니다. 다시 한번 삼성 왕조를 구축해서 매일 이기는 삼성을 보여드릴 수 있도록 노력하겠습니다.]



(영상취재 : 양두원·양지훈, 영상편집 : 황지영, 디자인 : 현민희)