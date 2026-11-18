<앵커>



축구대표팀이 카타르를 1대 0으로 이기고 2026년 일정을 마무리했습니다. 팀 내 갈등을 수습하고 분위기는 추슬렀지만, 여전히 한국 축구는 답답하고 불투명한 현실 속에 있습니다.



카타르에서 이정찬 기자입니다.



<기자>



선발 출전한 왼쪽 날개 송민규와 193cm 장신 스트라이커 오세훈의 합작골로 카타르를 1대 0으로 누르긴 했지만, 선수들은 마냥 웃지 못했습니다.



21차례 슈팅을 퍼붓고도 1번밖에 골문을 열지 못한 답답한 골 결정력에 실망한 표정이 역력했습니다.



[오세훈/축구대표팀 공격수 : 제가 좋은 마무리하지 못한 장면이 너무나 많았습니다.]



[송민규/축구대표팀 미드필더 : 경기 끝나고 공격수들 반성 좀 해야 된다라는 말도 했었고.]



'임시 사령탑'이란 한계 속에 뚜렷한 색깔과 성과를 내지 못한 모레노 감독은 대표팀의 부활에 시간과 신뢰가 필요하다고 강조했습니다.



[로베르트 모레노/축구대표팀 임시 감독 : 개선할 수 있는 부분이 많습니다. 그게 저든, 아니면 다른 누구든, 일할 수 있는 시간과, 가장 힘든 일을 해내는 선수들을 뒷받침할 수 있는 안정성이 필요합니다.]



하지만 한국 축구가 반등하는 길은 여전히 오리무중입니다.



축구협회는 회장 선거를 치르고 차기 집행부가 구성되면 대표팀 정식 감독 선임도 추진할 예정이었지만, 문체부 산하 혁신위의 권고로 축구협회가 추진하던 선거 인단 대폭 확대와 모바일 투표 방식에 FIFA가 제동을 걸면서 선거가 기약 없이 미뤄졌고, 이에 따라 대표팀 재건 절차도 불확실해졌습니다.



[황인범/축구대표팀 미드필더 : 감독님이 그대로 가실지 어떨지 잘 모르지만, 감독님께서 주셨던, 선수들끼리 가졌던 그런 메시지들을 잘 생각해 나가면서 대한민국 축구가 발전할 수 있게끔 (노력하겠습니다.)]



3년간 임시 감독만 3명, 내년 아시안컵에서 정상에 도전하기 위해서는 한국 축구의 정상화가 시급합니다.



(영상편집 : 김종태, 디자인 : 최진회)