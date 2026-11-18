▲ 일본 조세이 탄광 갱구 광장

일본 경찰이 1942년 조선인과 일본인 183명이 사망한 조세이 탄광 수몰 사고와 관련한 유족들의 제보를 받는다고 탄광이 있었던 야마구치현 경찰과 일본 경찰청이 오늘(18일) 홈페이지를 통해 알렸습니다.일본 경찰은 홈페이지에 올린 공지에서 "1942년 야마구치현 우베시에 있던 옛 조세이 탄광에서 발생한 침수 사고로 희생된 일본인 47명, 한반도 출신 136명의 유족을 찾고 있다"고 제보를 당부했습니다.조세이 탄광은 야마구치현 우베시에 있던 해저 탄광으로 1942년 수몰 사고가 일어나 조선인 136명과 일본인 47명 등 183명이 사망한 곳입니다.한일 정부는 지난 1월 양국 정상회담을 계기로 탄광에서 발굴된 유해의 신원 확인에 협력하기로 하고 DNA 감식을 진행했습니다.그러나 지난달 일본 외무성은 탄광 수몰 사고 현장에서 수습된 유골의 신원을 파악하기 위해 한일 정부가 각각 DNA 감식을 실시했지만, 특정에 실패했다고 발표했습니다.대상이 된 유골은 지난해 8월과 올해 2월에 각각 수습된 남성 2명의 것으로 추정됩니다.일본 시민단체인 '조세이 탄광 수몰 사고를 역사에 새기는 모임'은 추가 DNA 대조와 자체 발굴 조사 방침을 밝힌 바 있습니다.일본 경찰이 사고 유가족 찾기에 나선 것은 시민단체가 추가로 유골을 발굴할 경우를 대비하고 유가족을 찾지 못한 기존 유골 2구와 관련한 유가족 조사 활동을 지속하기 위한 것으로 보입니다.이노우에 요코 '조세이 탄광 수몰 사고를 역사에 새기는 모임' 대표는 "발견된 유골을 무연고로 둘 수는 없다. 가능한 한 유족을 찾는 것이 중요하다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)