▲ 이스라엘 크네세트의 새 의장으로 선출된 마탄 카하나

이스라엘 크네세트(의회)가 17일(현지시간) 과도정부를 이끄는 베냐민 네타냐후 총리의 반대 진영 인물을 새 의장으로 선출했습니다.총선 후 연정 구성권 결정 과정에서 야권을 지지했던 아랍계 정당들은 이번에도 반네타냐후 진영 후보에게 표를 던졌고, 기권할 것으로 예상됐던 초정통파 유대교 정당 토라유대주의연합(UTJ)은 네타냐후 측 후보에게 표를 던졌습니다.AFP 통신에 따르면 지난달 총선 이후 네타냐후 총리를 제치고 연정 구성권을 부여받은 가디 아이젠코트가 대표로 있는 야샤르당 소속 마탄 카하나 의원은 이날 투표에서 전체 120명 가운데 과반인 66명의 표를 얻었습니다.네타냐후 총리의 리쿠드당이 후보로 내세운 오피르 카츠 의원은 52표를 얻는 데 그쳤습니다.카하나를 지지한 6개 정당은 아이젠코트 진영 48석과 아랍계 정당 19석을 포함해 의회 전체 120석 중 67석을 확보하고 있습니다.아랍계 정당들이 카하나를 지지했고 라암당 소속 야세르 후지라트 의원 1명만 투표에 불참했습니다.총선 후 연정 구성권을 결정하는 대통령 면담에서 기권 의사를 밝혔던 초정통파 정당 UTJ는 리쿠드당의 카츠 의원에게 표를 던졌습니다.크네세트 의장 선출에는 재적 과반(61석)이 아닌 투표 참석자의 단순 과반수만 필요합니다.연정 구성의 우선권을 빼앗기고 실각 위기에 몰린 네타냐후 총리에게 야권 의장 선출은 또 하나의 타격이 될 것으로 보입니다.의회 의장은 의사일정을 정하고, 제안된 법안에 대한 토론과 표결을 앞당기거나 연기할 수 있다는 점에서 상당한 영향력을 지닌 직책입니다.의회 의장을 갈아치운 아이젠코트 진영은 조만간 지난 의회에서 제정된 '사법부 무력화법' 폐기를 위한 입법 절차에 돌입할 것으로 예상됩니다.특수부대 군인 출신인 54세의 카하나는 이날 표결 직후 의사봉을 넘겨받은 뒤 연설에서 "인종, 종교, 성별과 관계없이 모두를 위한 의장이 되겠다"고 밝혔습니다.또 그는 "내가 의장으로 있는 한 크네세트는 법원의 판결을 무조건 따를 것"이라고 선언했습니다.이는 대법원의 판결에 불복하고 대규모 사법부 무력화를 추진했던 전임 연정을 정면으로 겨냥한 발언입니다.아이젠코트는 카하나의 당선을 축하하며 "그의 리더십 아래 크네세트가 다시금 모든 국민의 집으로 돌아갈 것"이라고 했습니다.반면 6시간에 걸친 필리버스터(합법적 의사진행 방해)에 이어 표결 전후 고성을 지르며 반발했던 네타냐후 진영은 크네세트 의장 선출 투표 결과에 불만을 표출했습니다.리쿠드당은 성명을 통해 "카하나는 테러 지지자들의 표로 일방적으로 임명됐다.이번 투표는 크네세트 역사상 최악의 오점"이라고 비난했습니다.독실한 시오니즘당의 대표인 베잘렐 스모트리히 재무장관은 엑스(X)에 "영원한 수치"라는 글을 남겼습니다.지난달 총선에서 네타냐후 진영과 아이젠코트 진영 모두 의회 과반인 61석 확보에 실패했습니다.그러나 아이젠코트가 주도하는 야권은 양 진영에 속하지 않은 아랍계 정당들의 지지를 얻어 네타냐후 총리가 주도하는 우파 연대를 제치고 먼저 정부를 구성할 권한을 부여받았습니다.아이젠코트가 내달 정해진 시한까지 연정 구성에 실패할 경우 대통령은 다른 후보에게 연정 구성 권한을 넘기거나 의회를 해산하고 재선거를 치르도록 할 수 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)