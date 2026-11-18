<앵커>



젠슨 황이 엔비디아 복귀 의사를 밝혔지만, 이사회가 선을 그었습니다. 리더십 공백에도 분기 실적은 시장 예상을 크게 뛰어넘었고, 임시 CEO 역시 사업은 흔들리지 않는다고 강조했습니다.



뉴욕에서 김현우 특파원입니다.



<기자>



젠슨 황 전 엔비디아 CEO가 퇴진 닷새 만에 침묵을 깨고 입장을 밝혔습니다.



개인적 삶에서 심각한 실수들을 저지른 걸 인정하고 깊이 후회하고 있다며, 만약 이사회가 회사에 이익이 된다고 판단한다면 CEO로 복귀하는 걸 영광으로 여기겠다고 SNS에 적었습니다.



CEO 자리로 돌아가겠단 뜻을 처음으로 밝힌 건데, 엔비디아 이사회는 젠슨 황의 복귀 가능성에 선을 그었습니다.



[하비 존스/엔비디아 이사회 의장 (컨퍼런스 콜) : 엔비디아 이사회는 만장일치로 젠슨 황의 사임을 수용했고, 젠슨 황을 CEO로 복귀시킬 의향이 없습니다.]



젠슨 황 퇴진에도 불구하고 엔비디아는 3분기 매출이 1,158억 달러, 우리 돈 약 155조 원으로 직전 분기보다 20%, 1년 전보다는 두 배 넘게 늘었습니다.



내년 성장률 전망도 70%에서 75%로 높여 잡았습니다.



실적발표 직후 시간 외 거래에서 주가는 5% 가까이 올랐습니다.



콜레트 크레스 임시 CEO는 리더십 공백에도 사업은 흔들림 없다고 강조했습니다.



[콜레트 크레스/엔비디아 임시 CEO (컨퍼런스 콜) : 수요는 빠르게 늘고 있고, 공급도 확대되고 있습니다. 늘어나는 수요를 감당하기 위한 글로벌 공급망 확장은 여전히 최우선 과제입니다.]



다만 칩 살 돈을 대주고 다시 자사 칩을 사게 하던 젠슨 황의 '순환금융'은 "면밀히 검토하겠다"며 속도 조절을 예고했습니다.



이런 가운데 미 증권거래위원회는 젠슨 황과 앨리스 황 사이 아무 문제가 없다던 올 초 엔비디아의 해명이 허위 공시였는지 조사 중인 걸로 알려졌고, 수출 통제 위반 의혹에 대한 법무부 조사도 진행 중입니다.



젠슨 황은 다음 달 1일 하원 청문회에 나가서 증언할 예정입니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 안여진)