<앵커>



민주당 최민희 의원의 징계 문제를 두고 침묵을 지키던 정청래 전 대표가, 징계 반대 입장을 분명히 했습니다. 추미애 경기지사까지 반대 목소리를 내면서 계파 간 전면 대결로 확산하는 양상입니다.



김지욱 기자입니다.



<기자>



민주당 정청래 전 대표가 오늘(18일) 오후 최민희 의원 관련 글을 SNS에 올렸습니다.



최 의원이 윤리 감찰 대상이 된 지 엿새 만입니다.



최 의원에 대한 징계를 반대한다면서 헷갈렸고 진의가 왜곡됐다는 최 의원의 해명을 믿는다고 말했습니다.



이른바 '최민희 녹취록'을 지난달에 입수했단 고백이 충격적이라며 폭로 시점을 조절한 거 아니냔 의혹도 제기했습니다.



입수 시점을 밝힌 김민석 대표를 겨냥한 겁니다.



어젯밤 나온 추미애 경기지사의 메시지는 더 노골적입니다.



최 의원 징계안을 이첩받은 민주당 윤리심판원을 향해 전당대회 당시 김 대표의 신천지 발언 문제부터 엄중히 판단해야 한다고 압박했습니다.



친이재명계와 함께 당내 한 축을 구성하는 친정청래계가 전방위 공세에 나선 겁니다.



현 상황에 대한 입장을 묻는 질문에 당 수석 대변인은 이렇게 답했습니다.



[박성준/민주당 의원 : 내일 당장 수능시험에 모든 당력과 정부의 행정 집행력을 저는 집중할 시기라고 봅니다.]



김 대표 흔들기에 일일이 대응하지 않겠단 겁니다.



하지만 최 의원에게 당직이나 당원권 정지 같은 중징계가 내려지면 정면충돌이 불가피할 거란 관측이 우세합니다.



우원식 전 국회의장과 박지원 의원 등 당 원로들이 나서 갈등 봉합을 시도하고 있지만 깊게 쌓인 양 측의 앙금을 털어내긴 쉽지 않을 걸로 보입니다.



(영상취재 : 오영춘·신동환, 영상편집 : 박선수)