<앵커>



그럼 이번에는 APEC이 열리고 있는 중국 선전 현장으로 가보겠습니다.



최고운 특파원, 내일(19일)이면 미중러 정상이 한자리에 모일 텐데요. 사상 첫 3자 회담을 앞둔 현지 분위기는 어떻습니까?



<기자>



이번 APEC의 최대 관심사죠.



미·중·러 정상회담은 한국 시간 내일 오후 3시 반 선전의 치린산장에서 열릴 것으로 알려졌습니다.



산과 호수에 둘러싸여 경호와 비밀 유지에 유리한 곳인데, 직접 가보니 경비 인력이 대거 배치돼 있고 간판조차 찍지 못하게 할 정도로 삼엄했습니다.



이른바 '스트롱 맨' 3명이 한 테이블에 앉지만 속내는 저마다 다릅니다.



최대 의제는 핵무기 감축입니다.



중간선거에서 패배한 트럼프 대통령은 중국을 핵 군축 테이블로 끌어들이고 이란 해법까지 찾아 돌파구를 마련하려 합니다.



러시아는 공동성명을 기대하지만, 중국은 군축에 소극적이고 이란·우크라이나 전쟁을 둘러싼 셈법도 엇갈려서 의미 있는 합의를 도출하기는 어려울 거라는 관측이 많습니다.



[궈자쿤/중국 외교부 대변인 : 3국 정상은 세계 평화와 관련된 주요 현안들에 대해 심도 있게 의견을 교환할 것입니다.]



우리에겐 한반도 문제가 특히 중요한데요.



정부가 국익과 직결된 사안에는 우리 입장이 충분히 반영돼야 한다는 메시지를 여러 차례 전달해 왔는데, 세 정상의 논의 과정에서 한반도 비핵화 원칙이 훼손되거나 약화하는 건 아닌지 주시할 필요가 있습니다.



<앵커>



미중러 회담에 앞서 미중 양자 회담도 예정돼있죠, 어떤 논의가 오갈 것으로 보입니까.



<기자>



트럼프 대통령은 2시간 전쯤 전용기 편으로 이곳 선전에 도착했습니다.



시진핑 주석이 관례를 깨고 직접 공항에 나와 영접해 눈길을 끌었습니다.



미중 회담의 핵심 의제는 '무역 휴전 연장'인데요.



앞서 9월 워싱턴에서 관세 전쟁을 일단 멈추기로 합의했지만, 그 시한인 내년 1월 10일이 다가오고 있습니다.



APEC 직전 터진 젠슨 황 사태로 미중 간의 반도체 신경전도 치열합니다.



특히 미국은 최근 칩과 서버가 어디에 있든 중국 같은 안보 우려국 기업에 연산 능력을 제공하려면 미국의 허가를 받도록 했죠.



공교롭게도 이 조치가 회담 당일인 내일부터 시행되는데, 중국이 강하게 반발하고 있어서 논의 테이블에 오를지 주목됩니다.



(영상취재 : 최대웅·최덕현, 영상편집 : 이승열)