<앵커>



트럼프 미국 대통령은 김정은 북한 국무위원장 역시 중국에 오고 싶어 한다며, 연이틀 북미 정상회담에 불을 지폈습니다. 여기에 러시아까지 북러 정상회담 가능성을 시사하고 나서면서, 미국 언론들도 실제 성사 쪽에 무게를 둔 분석을 내놓고 있습니다.



워싱턴에서 이한석 특파원입니다.



<기자>



필리핀 마닐라에서 열린 쿼드 정상회의에 참석한 도널드 트럼프 미국 대통령이 또다시 김정은 북한 국무위원장을 언급했습니다.



김 위원장도 중국에 오고 싶어 한다는 취지로 말했습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : (김정은 위원장이 (중국에) 올까요?) 오고 싶어 하긴 합니다. 어떻게 될지 지켜봐야죠.]



하루 전 만남 여부가 시진핑 중국 국가주석에게 달려 있다고 한 데 이어, 김 위원장의 방중 의지까지 거론하며 대화의 군불을 땐 겁니다.



루비오 국무장관도 깜짝 만남 가능성을 열어뒀습니다.



[마코 루비오/미 국무장관 : 트럼프 대통령은 첫 임기 때처럼 만나서 대화할 의향이 있습니다. 만남이 성사되지 않을 수도 있지만, 만날 준비가 돼 있음을 분명히 밝혔습니다.]



러시아도 APEC 기간 중 푸틴 대통령과 김정은 위원장의 회담 가능성을 배제하지 않는다며 김 위원장의 방중 가능성을 시사했는데, 이를 계기로 트럼프 대통령과의 북미 정상회담도 열릴 수 있다는 분석입니다.



성사된다면 2019년 6월 판문점 회동 이후 7년 5개월 만의 북미 정상 만남입니다.



로이터통신 등 주요 외신들도 APEC을 계기로 북미 회동 성사 확률이 높아지고 있다고 진단했습니다.



다만 핵보유국 인정을 요구하는 북한과 완전한 비핵화를 내건 미국과의 간극이 커서 실제 북미 정상회담이 성사될지는 여전히 불투명한 상황입니다.



트럼프 대통령은 내일 사상 첫 미중러 3자 정상회담, 그리고 미중 양자 회담을 잇따라 갖습니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 김병직)