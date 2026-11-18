<앵커>



오늘(18일) 열린 한중 정상회담에선 내일 예정된 사상 첫 미중러 정상회담을 앞두고, 중국이 북미회담에 대한 지지 입장을 밝힌 점도 눈길을 끌었습니다.



어떤 의미인지, 강청완 기자가 보도합니다.



<기자>



사상 첫 미중러 정상회담을 하루 앞두고 열린 한중정상회담.



이재명 대통령은 한반도 평화의 중요성을 역설했습니다.



한국은 남북 간 평화 공존을 위해 노력하고 있다며 중국의 건설적 역할을 요청했습니다.



[이재명 대통령 : 한반도의 평화와 안정은 양국의 공동 이익에 해당되는 만큼 함께 노력해서 한반도 평화 공존의 시대를 열어 나가기를 바랍니다.]



이에 대해 시 주석은 최근 북중관계 동향을 설명하고 북미 대화 등 한반도 긴장 완화 노력에 대한 지지를 밝혔다고 청와대는 전했습니다.



여러 관측을 낳았던 지난달 김정은 국무위원장의 단둥 방문과 김성남 노동당 국제담당비서의 방중에 대해 설명한 걸로 보입니다.



[시진핑/중국 국가주석 : 아시아태평양 공동체 건설을 추진하며 지역의 평화와 발전을 하는데 더 큰 기여를 하겠습니다.]



트럼프 미국 대통령이 북미 회담 성사를 위해 중국의 역할을 기대하고 있는 상황에서 시 주석이 직접 북미 대화 지지 입장을 밝힌 것이어서 주목됩니다.



당장 내일 열릴 미중러 회담에서 한반도 문제가 테이블에 오를 가능성이 제기됩니다.



다만, 중국 외교부가 공개한 한중 회담 결과 발표에는 한반도 문제나 북미 대화 언급은 포함되지 않았습니다.



이 대통령은 내일 APEC 정상회의 본 행사를 끝으로 3박 4일 순방 일정을 마무리하고 귀국길에 오릅니다.



(영상취재 : 하륭, 영상편집 : 장현기, 디자인 : 한흥수)