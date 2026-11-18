<앵커>



APEC 정상회의가 열리는 중국 선전에서 이재명 대통령이 시진핑 국가주석과 정상회담을 가졌습니다. 이 자리에서 중국은 영화나 게임 같은 콘텐츠 분야에서 우리나라를 차별하지 않겠다고 약속했는데요. 10년 넘게 이어져 온 중국의 한류 제한 조치, 이른바 한한령 해제의 물꼬가 트일지 주목됩니다.



최승훈 기자입니다.



<기자>



지난 2016년 사드 배치 갈등 이후 한국 영화와 드라마, K팝 공연의 중국 진출을 가로막아 온 이른바 '한한령'.



중국은 공식적으로 인정하지 않았지만, 한한령은 실질적으로 10년 동안 이어져 왔습니다.



그런데 오늘(18일) 중국 선전에서 한중 정상이 만난 자리에서 이 문제가 풀릴 수 있는 계기가 마련됐습니다.



두 정상은 우선 상품 중심이었던 양국 간 FTA를 서비스와 투자 부문까지 넓히는 협상을 실질 타결했다고 선언했습니다.



이재명 대통령은 문화 교류를 확대하자고 제안했고, 시진핑 주석은 점진적으로 건강하고 유익한 문화 교류를 전개할 의향이 있다고 화답했습니다.



중국은 한국 콘텐츠를 다른 나라보다 불리하게 대우하지 않겠다는 문구를 통상협정 문안에 담기로 했습니다.



중국 쪽 규제와 심사 때문에 진출이 막혔던 영화와 게임 분야가 혜택을 볼 수 있다는 기대가 나옵니다.



공동제작 대상도 현재 영화에서 드라마와 예능 등으로 확대하기로 했습니다.



관광 분야의 문턱도 낮아집니다.



앞으로 중국 내 23개 지역에서 한국 여행사가 중국인 관광객을 직접 모을 수 있는 제도적 근거도 생겨서, K팝이나 뷰티 관광상품을 개발할 수 있는 길이 열립니다.



하지만 이번 선언을 계기로 한한령이 정말 풀릴지는 더 지켜봐야 한다는 지적도 함께 나옵니다.



정확한 문구를 놓고 조율하는 단계가 남아 있고, 이후 실제 적용하는 단계에서도 중국 당국이 다른 이유를 들어서 속도를 조절할 수 있기 때문입니다.



[박승찬/용인대 중국학과 교수 : 한한령이라는 게 지금 풀렸다고 보기에는 시기상조다. 여전히 얼음 위를 걷는 거 같다고요, 지금 분위기가.]



10년 만에 물꼬를 튼 만큼 실제 개방으로 이어질 수 있도록 후속 협상에서 구체적인 이행 장치까지 마련해야 한다는 지적입니다.



(영상취재 : 하륭, 영상편집 : 안여진, 디자인 : 한흥수)