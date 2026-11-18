<앵커>



보조배터리 때문에 아파트에서 큰 불이 나고, 인명피해까지 이어질 뻔한 사고가 잇따르고 있습니다. 배터리에서 불은 얼마나 빨리 번지고, 어떻게 대처해야 하는지 저희가 직접 실험해 봤습니다.



유수환 기자입니다.



<기자>



비행기 수하물 틈 사이에서 시뻘건 불길이 치솟습니다.



짐에 실은 보조배터리에서 갑자기 불이 난 겁니다.



아파트 집안이 다 타버리는 사고도 잇따르고 있습니다.



100% 충전된 이후에도 코드를 꽂아뒀다가 회로에 이상이 생기면 불이 붙는데, 화재보험협회와 실험을 해봤습니다.



과충전 방지 장치가 고장이나 불량이 난 상황을 가정해, 침실처럼 꾸며진 실험실에서 이 장치를 제거하고 충전기를 꽂았습니다.



3분이 채 지나지 않아 하얀 연기가 피어오르고, 10초 뒤, 불꽃이 튀며 배터리가 폭발합니다.



불길은 순식간에 이불과 베개로 옮겨 붙습니다.



배터리 안에 화학 물질이 스스로 산소를 만들어 내는 성질이 있어서, 소화기로도 불길을 잡기가 어렵습니다.



작은 배터리에서 시작한 불이 이렇게 큰 매트리스를 속이 훤히 보일 정도로 태워버렸습니다.



[김성제/화재보험협회 방재시험연구원 책임연구원 : 거실에서 충전한다고 하면 소파에 착화가 될 수가 있고, 침실 같은 경우에는 침대나 침구류에 착화가 될 수가 있거든요. 초기 가연물에 따라서 화재가 더 급격하게 성장할 수도 있고….]



우선은 집 안에 연기감지기를 두라는 게 전문가들의 조언입니다.



불이 붙기 전에 하얀 연기가 보통 먼저 나는데, 이걸 미리 감지하면 피해를 줄일 수 있다는 겁니다.



[김성제/화재보험협회 방재시험연구원 책임연구원 : 연기 감지기가 열 감지기보다 더 중요하다는 거를 인지하실 수가 있고요. 노후 주택이나 그런 감지기 설치가 안 되어 있는 곳에서는 빠른 시일 내에 연기 감지기가 설치되도록….]



또 배터리에서 불길이 치솟기 시작하면, 소화기로 끄려고 시간을 지체하기보다는 바로 대피하면서 이웃들에게 알려야 한다고 전문가들은 강조합니다.



(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 조무환)