<앵커>



오늘(18일) 새벽 충남 태안 앞바다에서 선원 7명이 탄 어선이 실종됐습니다. 하루 종일 수색이 이어졌지만, 아직 흔적조차 발견되지 않았습니다. 당국은 가용 자원을 총동원해 야간에도 수색에 나서기로 했습니다.



TJB 김철진 기자의 보도입니다.



<기자>



칠흑 같은 어둠 속, 해양경찰이 실종 어선을 찾아 바다를 수색합니다.



오늘 새벽 1시쯤 태안군 서격렬비도 인근 해상에서 7.93톤급 어선이 실종됐다는 신고가 접수됐습니다.



[태안어선안전조업국 : 다른 배들한테도 물어봤는데 뭔가 이상하다, 들어올 때가 됐는데 안 들어온다 해 가지고 (해경에) 먼저 통보를 한….]



어선에는 선장 등 한국인 3명과 인도네시아 국적 선원 4명이 타고 있었습니다.



해경은 광역구조본부를 가동하고 함정 20척과 항공기 7대를 동원해 대대적인 수색에 나섰습니다.



사고 해역을 기준으로 세로 96km, 가로 72km에 걸쳐 수색 중입니다.



하지만 실종신고 19시간째인 지금도 선박의 흔적조차 발견되지 않았습니다.



실종 어선은 지난 16일 오전 7시 태안 안흥외항을 나선 뒤, 어제 새벽 3시 조업국에 위치보고를 마지막으로 연락이 끊긴 상태입니다.



풍랑 예비 특보가 내려지는 등 기상이 악화하며 함께 조업하던 어선들은 항구로 들어왔지만, 실종 어선은 연락이 두절된 채 항구로 돌아오지 못했습니다.



인근 해역의 기상청 관측 결과, 마지막 위치보고 당시 잔잔했던 바다는 어제 오후부터 바람이 거세지며 밤 11시에는 최대 3.5m의 파도가 일었습니다.



사고 해역이 육지에서 멀리 떨어진 데다 지금도 초속 16m의 강풍이 불어 수색에 어려움이 이어지고 있는 상황입니다.



해경 측은 야간에도 가용 자원을 총동원해 실종 선박과 승선원 수색을 이어갈 방침입니다.



(영상취재 : 최운기 TJB)



TJB 김철진