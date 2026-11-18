<앵커>



올초 배달의민족 외주업체에 위장 취업해 고객 정보를 빼돌리고, 이를 사적보복 테러에 이용한 일당 사건을 저희가 연속해서 보도해드렸습니다. 그런데 당시 유출된 개인정보가 이번엔 스토킹 범죄에도 악용된 사실이 추가로 확인됐습니다. 여기엔 사설탐정까지 개입돼 있었습니다.



김규리 기자가 단독 취재했습니다.



<기자>



[SBS 8뉴스 (3월 27일) : 누구나 범죄의 표적이 될 수 있었고. 그 배경엔 배달 플랫폼 업계 1위 배달의민족 개인정보 유출이 있었던 것으로….]



당시 유출됐던 개인정보가 사용됐던 건 보복 테러만이 아니었습니다.



지난 1월 30대 여성 A 씨가 머물던 남자친구의 집에 40대 남성 B 씨가 불쑥 찾아왔습니다.



A 씨의 전 연인인 B 씨는, 수차례 거부 의사에도 불구하고 계속 A 씨를 스토킹해오던 상황.



[A씨/스토킹 피해 여성 : 제가 있을 때는 한 서너 번 찾아온 것 같아요. 제가 경찰에 신고한다고….]



B 씨는 어떻게 A 씨의 남자친구 집 주소까지 알고 있었던 걸까.



경찰에 스토킹 피해를 신고한 A 씨는 이 점이 의아했는데, 알고 보니 B 씨가 사설탐정을 통해 주소를 확보한 것으로 드러났습니다.



[A씨/스토킹 피해 여성 : 저한테 너 숨어버리면 흥신소 써서 찾아낼 거고 그럴 거다 얘기를 해서 설마 흥신소를 썼나 했고.]



B 씨가 60대 남성인 사설탐정 C 씨에게 돈을 보냈고, C 씨는 올해 초 구속된 사적 보복 테러 조직의 정 모 씨로부터 주소를 받아 B 씨에게 전달한 걸로 파악됐습니다.



C 씨는 이렇게 불법적으로 수집한 개인정보가 다른 범죄에 악용될 위험까지 미리 알고 있던 걸로 파악됐습니다.



[C씨/사설탐정 : 주소를 알고 싶다 그러면 기본적인 거 전화번호라든가 생년월일 이런 거 알아야 돼요. 주소를 가르쳐 달라고 그래서….]



경찰은 B 씨를 스토킹 혐의로 송치하고 B 씨와 사설탐정 두 사람에게 개인정보보호법 위반 혐의를 적용해 수사하고 있습니다.



(영상취재 : 신진수·이찬수, 영상편집 : 이승희, 디자인 : 이가진)